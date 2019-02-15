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小三兒花光500元餐費買玩具！高雄媽氣到崩潰…小女兒1句安慰讓網哭了

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▲▼ 過動兒媽媽的苦衷（示意圖/取自Pakutaso）

▲原PO希望孩子可以懂家裡的經濟狀況不好。（示意圖／取自Pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「為什麼別人的孩子可以那麼貼心！」高雄一名家境不好的媽媽表示，他給小三的兒子500元校外教學餐費，對方竟將錢拿去買玩具，讓她氣到大哭，「我才剛借錢要繳學費跟他們的社團費」，為甚麼孩子「永遠不懂別人的苦」。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，小三的孩子戶外教學時她將身上僅剩的500元交給對方，叮嚀說只能拿來吃飯，不能用在其他的花費；沒想到，晚上接兒子回家時，發現錢都被花光了，逼問之下才得知對方拿去買玩具。

原PO當下氣到哭出來，「我要他把東西拿出來，當著他的面摔壞了，後來騎車時我又哭了，乾我才剛借錢要繳學費跟他們的社團費」，「您他媽的為什麼別人的孩子可以那麼貼心，他就永遠不懂別人的苦」。

兩個孩子幫媽媽擦碗。（圖／達志／示意圖）

▲原PO的女兒看到她在哭，直接上前安慰。（圖／達志／示意圖）

原PO認為，孩子小三了，應該要懂得家裡經濟狀況不好，不能亂花錢，且小女兒看到她哭了之後，還貼心地安慰說，「下次戶外教學我拿麵包就好了，不要哭了」，更是讓她淚崩。

網友看完紛紛留言，「教育是一條很漫長馬拉松比賽」、「小孩子不懂金錢得來不易」、「媽咪，妳辛苦了」、「最後一句話好催淚」、「慢慢教導孩子如何分陪金錢使用吧！沒這麼快」、「每個媽媽都是從孩子身上學習怎麼當媽媽的」、「過度期，太過壓抑自己也不好，事後也讓孩子了解不是不能買只是目前狀況不佳，以後孩子也會想去追求擁有兒時的回憶的」。

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關鍵字：爆怨公社,媽媽,兒子,校外教學,餐費,女兒

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