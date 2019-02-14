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金貝貝神奸詐！神人大富翁實測5戰「看電腦玩10hr」　最強角出爐網跪了

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不是最有錢的贏！桌遊《大富翁》最初設計是為了喝止炒房(翻攝自維基百科)

▲大富翁4是許多7、8年級生的回憶。（圖／翻攝自維基百科）

網搜小組／綜合報導

近日有網友在PTT的八卦版上發起討論，說他過年在玩經典遊戲「大富翁」，1個人挑戰3個AI角色，發現其中幾個特別奸詐，話題引發熱論，許多人都認同「金貝貝」根本是大老奸。另一名網友看到後，便回文「其實不一定」，說自己幾年前就試過讓電腦互打，用5場比賽找到最強角色，就是招牌人物「孫小美」。

本站日前報導《7年級經典電玩！大富翁裡最奸詐的角色...「戴著嬰兒面具的她」引眾怒》，該名網友認為「當時玩下來覺得阿土伯，金貝貝，這兩個運氣跟用道具的賊力指數真是高到爆表，這只是個人遇到的情況，不知道大家情況如何？」話題在PTT引發熱論，也吸引另一位大富翁神人回文。

▲電玩大富翁的「金貝貝」被網友認為是裡面最奸詐的角色。（圖／翻攝自大宇大富翁wiki）

▲「金貝貝」被網友認為是最奸詐的角色。（圖／翻攝自大宇大富翁wiki）

對「金貝貝最奸詐」這個結論，該位網友在文中直呼「其實不一定」，說他幾年前就試過讓4個玩家都是電腦互打，「為了公平，所有人物降下後都設置為存款投資50% 50% 大老奸，然後就丟給電腦自己走，結果無法暫停，除非alt+F4，不然不能跳出」。

隊伍部分他仿效美國職棒分成「西區、中區、東區」，各區第一名進季後賽，各區第二名打外卡、勝者進季後賽，選手則分為「西區：約翰喬、沙隆巴斯、宮本寶藏、糖糖」、「中區：忍太郎、錢夫人、烏咪、孫小美」、「阿土伯、莎拉公主、小丹尼、金貝貝」。他支持的角色則是糖糖、烏咪、孫小美，「幫自己支持的角色加油別有一番趣味」。

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起始日期都是2015年10月22日，以下為各區比賽的戰況

西區比賽戰況：

下飛機順序：約翰喬→宮本寶藏→沙隆巴斯→糖糖
破產順序：
1.宮本寶藏：20160427破產
2.約翰喬：20160527破產
3.糖糖：20160617破產（戰果補充：拿三次寶箱但也遇到四次衰神，是均衡原理嗎？然後機器娃娃，糖糖只拿來掃貧神沒掃衰神導致地少，真是奇怪的設定，糖糖最後只靠投資撐，嗚哇出局！好在還有外卡資格）

西區冠軍：沙隆巴斯
西區比賽附註：這局很快只花一個多小時就結束

－－－－－－－－－－－－－－－－－

中區比賽戰況：

下飛機順序：忍太郎→烏咪→錢夫人→孫小美
破產順序：
1.錢夫人：20160411破產（戰果補充：中期錢最多、房子最多、看好度第一，沒料到她有貸款，期限一到就忽然就破產出局）
2.忍太郎：20160422破產（戰果補充：初期氣勢如虹又猛拿寶箱，其他三人猛坐牢或醫院，初期因此地最多，但地多卻都沒成功蓋起房子至敗）
3.烏咪：20160907破產（戰果補充：後期與孫小美一對一，足足將近半年，但小美運勢較旺房越來越多，系統西瓜靠大邊，還讓小美中樂透，烏地少不敵）

中區冠軍：孫小美
中區比賽附註：太好啦！我支持的兩個都進季後賽或外卡

－－－－－－－－－－－－－－－－－

東區比賽戰況：

下飛機順序：阿土伯→小丹尼→莎拉公主→金貝貝
破產順序：
1.莎拉公主：20160430倒閉
2.阿土伯：20160716倒閉（戰果補充：三強期間互相拉鋸，金貝貝好運連拿土地）
3.小丹尼：20160806倒閉（戰果補充：初期連遇好神，佔領四成土地，一月資產比其他三人加總還多，直到被莎拉垂死掙扎前核彈炸兩次，種下敗因）

東區冠軍：金貝貝
東區比賽附註：這樣看起來，好像後下飛機的運較強？

－－－－－－－－－－－－－－－－－

外卡比賽戰況：

下飛機順序：西區二位糖糖→中區二位烏咪→東區二位小丹尼（戰果補充：實驗看看最後下飛機的小丹尼是否真的運強，反正我支持的2/3有機會殺入季後賽）
破產順序：
1.小丹尼：20160328倒閉（戰果補充：一開始就慘，只靠作人壽董事長撐一下）
2.烏咪：20160416倒閉

冠軍：糖糖
外卡比賽附註：（糖糖）一開始就氣勢如紅到底，贏的瞬間：回家啦！看來跟下飛機順序無關

－－－－－－－－－－－－－－－－－

世界大賽戰況：

下飛機順序：西區冠軍沙隆巴斯→外卡冠軍糖糖→中區冠軍孫小美→東區冠軍金貝貝
破產順序：
1.沙隆巴斯：20160204倒閉（戰果補充：一開始就一直慘）
2.金貝貝：20160219倒閉
3.糖糖：20161122倒閉（戰果補充：剩兩人時一路與孫小美對抗的高手，纏鬥超越一年，想起中區賽時烏咪也跟小美纏鬥半年，靠股票、南部頂級商店、中一次樂透一路撐，前3/4時間存款都多於孫小美，最後還是不敵）

世界大賽冠軍：孫小美
世界大賽附註：（孫小美）開始便大量買土地，最後土地慢慢都是大樓後不敗之地，難道因為是大富翁招牌人物的緣故嗎？

－－－－－－－－－－－－－－－－－

▲▼ 。（圖／翻攝自大富翁wiki）

▲孫小美是最後冠軍。（圖／翻攝自大宇大富翁wiki）

最後原PO透露，每場比賽約2小時，「五場看完，那天假日是這麼渡過的，所以電腦聯合還是有機會做掉金貝貝」。看到貼文後，其他人都笑翻「宅爆了」、「你到底嗑了什麼」、「你好閒喔XD」、「當球賽在看也挺有趣的」、「閒到做這種觀察也是服了你了XD」、「大富翁王4你」、「有點像球探在看高中聯賽的感覺」。

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關鍵字：大富翁,金貝貝,電玩,PTT,八卦版

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