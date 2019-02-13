影／撕開封膜倒奶球　他吃咖啡凍驚「透明蓋子有妙用」...網：以為是垃圾！

網搜小組／綜合報導

晶瑩剔透、冰涼清心的咖啡凍是許多台灣人的兒時回憶，打開包裝後淋上香濃奶油球，說是國民點心也不為過。不過就有網友PO文，表示咖啡凍從小吃到大，但直到今日才知道包裝上的透明外蓋「不是垃圾」，而是廠商精心設計的食用容器，文章一出無數人同感驚訝！

▲咖啡凍是不少台灣人心中的國民點心。（圖／翻攝爆怨公社）

楊姓男網友11日上午在「爆怨公社」貼文，打趣抱怨自己吃東西的方式很奇怪，例如食用咖啡凍，過去都是拆開外蓋、撕開封膜，最後倒入奶球品嘗。直到這幾天，他才突然得知原來包裝上的透明蓋子別有妙用，「（原來）是拿來倒扣用的！有人跟我一樣嗎？」

▲不少人撕開外包裝後就直接倒入奶油球，以為透明上蓋是垃圾。（圖／翻攝爆怨公社）

無獨有偶，去（2018）年8月有女網友在「爆廢公社」貼文，表示從小吃晶典小品的咖啡凍到長大，但到上次普渡購物時，被朋友嗆「上蓋才不是拿來裝垃圾的」，才恍然大悟，原來過去的吃法完全錯了！她說，以前為了方便倒入奶球，想出防止外漏的妙方，會先把咖啡凍切爛，奶精就能完美滲進去，「有人跟我一樣，一直以來把上蓋拿來裝垃圾嗎？」

文章貼出後，讓不少網友同感震驚，原來過去的吃法都錯了，「倒扣用的喔？我以為因為要放奶精才做那麼深的蓋子」、「一直以為蓋子是垃圾，是看新聞才知道要這樣吃的」、「都這樣吃+1，我今天才知道透明蓋子的作用」、「我一直到某次我吃這個，男朋友幫我倒進去我才知道。」

▲另一女網友同樣「後知後覺」，被友人嗆聲後才明白真正的吃法！（圖／翻攝爆怨公社）

看來許多網友過去都不曾倒扣，咖啡凍吃法自然是五花八門，「把奶精吸到吸管裡在注入」、「我會先吃兩口原味讓他有一個洞，再把奶精倒進去那個洞裡面」、「兩個一起直接倒在嘴裡，讓它在你嘴裡融合」、「撕開後我會拿湯匙畫個幾下才倒奶球」。

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