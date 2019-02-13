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大薯買一送一！麥當勞「一整個月優惠券」來了　網傳授秘招別用錯

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▲▼速食店,麥當勞,消費,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲麥當勞推出優惠券。（圖／資料照／記者李毓康攝）

消費中心／綜合報導

麥當勞雖然日前宣布調漲21項產品，但今年才剛過完農曆年，業者緊接著推出優惠券，今年一共設計了六大類優惠專區，包含買一送一、輕鬆三拼、超爽大餐、雙堡雙享等。其中，還有網友傳授秘招，使用優惠券還能更激省。

麥當勞自即日起至3/19期間推出長達一個月的開春優惠券，共有六大類的優惠專區，消費者只要用手機出示畫面或列印優惠券，都能以超值的價格購買餐點。業者在官方粉絲團上發佈貼文吸引不少網友按讚分享，不少人直呼要衝一波。

▲▼ 麥當勞優惠卷 。（圖／取自官網）

根據優惠券上的內容顯示，買一送一專區有大薯、薯餅、特選黑咖啡等；輕鬆三拼則只要80元，就能享有漢堡、雞塊和飲料的套餐；而超爽大餐則是100元起；至於雙堡雙享餐為199元起；另有超值加點專區，包含小杯玉米濃湯20元、麥香魚40元等。最後一區則是活力早餐優惠，如買豬肉滿福堡加蛋加1元即享有33元飲品。

其中，還有網友在PTT上分享優惠券的使用方式，「豬肉滿福堡原價48配薯餅套餐變78，如果要吃豬肉滿福堡+兩個薯餅+飲料，可選豬肉滿福堡+1元飲料&薯餅買一送一：48+1+32=81，也可選豬肉滿福堡薯餅套餐+10元薯餅：78+10=88，這樣差7塊，注意點餐時不要用錯優惠券了！」

▲▼ 麥當勞優惠卷 。（圖／取自官網）

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關鍵字：麥當勞,優惠券

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