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傳91機師拿回檢定證「退出罷工」！華航：報紙都登了　工會質疑施壓

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▲華航罷工繳交檢定證已有三百多張▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今早傳出取回檢定證開始執勤的機師已達91名。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曹悅華／台北報導

【11:35】

華航內部消息指出，上午已有98名機師拿回檢定證，稍早又破百，明天可望全部恢復正常航班。

華航機師罷工邁入第7天，經過昨（13）日凌晨1時展開近11小時馬拉松式的紅眼協商，「疲勞航班」上雙方取得共識，陸續有機師選擇退出罷工，並恢復值勤，今（14）早更傳出已經高達91名機師取回檢定證，對此工會回應若是因長官施壓而去民航局補辦的，數量無法掌握，華航僅回「報紙都登了」，間接證實有機師恢復值勤消息。

華航機師響應罷工必須向機師工會提交「檢定證」，繳交後就無法駕駛飛機，根據機師工會日前宣布有622名機師繳交，代表逾四成機師響應罷工，第三次協商後，華航發言人劉朝洋晚間證實有62~63人通知可以開始執勤，公司也恢復其僱傭關係，今早則有消息指出，拿回檢定證的人數已經來到91人。

▲▼華航勞資協商第4場三方到場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲機師工會理事陳蓓蓓說，許多會員透露受到公司長官壓力勸說要求他們直接去民航局補辦檢定證。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，機師工會理事陳蓓蓓表示，收到辦公室回覆，來領證的人不多，但是據會員回報，民航局配合開櫃讓飛行員以申報遺失的方式，當場辦理、當場領件，她提到許多會員已經受到公司長官壓力勸說要求他們直接去民航局補辦，「這樣的數量我們無法掌握，請詢問民航局」。

對此，民航局表示目前確實斷斷續續有一些人來申請補辦檢定證，帶證件、相片、資料變更證明等，民航局強調，平常依程序就有證照補發，依據過去辦理進度，早上來申請補證，當天就可拿到，不過沒辦法卻是員工是因什麼原因申請補辦證件。

▲▼華航勞資協商第4場三方到場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲華航總經理謝世謙機師強調拿回檢定證回來飛已經是事實。（圖／記者屠惠剛攝）

對於媒體詢問是否收到近百名機師恢復執勤的消息，華航總經理謝世謙在協商前接受媒體聯訪時回應「報紙都登了」，等於間皆證實消息，謝強調，機師拿回檢定證回來飛已經是事實。

機師罷工至今已影響至少2.6萬名旅客，工會提出5項訴求在13日協商中，只和資方達成「改善疲勞航班」1項共識，剩下4項包括副駕駛升訓透明化，保障國籍機師工作權、禁止對工會幹部施壓、脅迫、秋後算帳、與工會達成協議之權益項目由會員專屬、撤換破壞勞資關係之不稱職主管、比照長榮航空保證第13個月全薪，納入團協，會員限定等訴求，將在第四次協商中繼續討論。

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