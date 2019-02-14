「罷工改善不平等」　教團力挺機師：像蔡英文說的「跟你老闆說」一樣

▲華航機師罷工行動邁入第7天。（圖／記者季相儒攝）

記者崔至雲／台北報導

華航機師罷工行動已邁入第7天，引起台灣社會各界關注。高教工會13日發起學界聲援機師工會罷工行動聯署聲明」，不到一天的時間已有百名學者加入聯署。高教工會秘書長陳政亮指出，罷工才能改善不平等的勞資關係。政治大學法律系林佳和也表示，這次的罷工事件就好比總統蔡英文幾年前曾說過的「跟你老闆說」一樣，這次機師們也是在跟他們老闆講。

林佳和提到，罷工常常帶來負面影響，但是社會應該去理解罷工背後的社會意涵，台灣社會中的「低薪、工時長、沒有勞工尊嚴」等問題，在這次的罷工行動下是最好的啟發。他指出，罷工行動在其他國家更是正常行為，甚至在德國國小三年級社會課就有在教導學生，勞工如何透過工會發聲等議題，「罷工確實需要面對挑戰，但尊重罷工是一個好的開始」。

▲陳政亮指出，罷工才能改善不平等的勞資關係。（圖／記者季相儒攝）

東華大學法律研究所教授張鑫隆則認為，每次的罷工行動，就讓台灣更接近了一個正常國家一步，如果一個國家是「勞資和諧」，那只是假象，而國家在這種時候也應該扮演中立的角色，也需要協助雙方回到談判桌。

▲高教工會力挺華航機師罷工。（圖／記者崔至雲攝）

東吳大學哲學系教授陳瑤華表示，台灣政府對於勞動或人權一直在規避這樣的責任，但國家應該積極的面對企業與人權的準則，目前已有很多國際企業都有訂定企業與人權的規範，但在這次的罷工行動中，勞動部卻沒有積極的保障勞工的權益，認為政府應該更依積極地維持企業文化。

▲學者認為，聰明的雇主應該善用工會讓他的企業更進步。（圖／記者季相儒攝）

政治大學社工學系教授王增勇指出，罷工是勞工讓社會大眾聽到他們的訴求，很多人認為機師罷工的是私人問題，但其實是公共議題，如果沒有這次的爭議，台灣勞工的聲音永遠不能被聽見，非是萬不得已，沒有人願意罷工，聰明的雇主應該善用工會讓他的企業更進步。