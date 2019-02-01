月台留遺書！27歲男南勢站跳軌遭撞慘死　四肢分離影響5430旅客

▲一名27歲男子疑似輕生，趁自強號行經苗栗南勢站時跳軌，當場撞擊身亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者曹悅華／台北報導

最慘春節！27歲郭姓男子趁自強號行經苗栗南勢站時跳軌，遭撞擊後當場死亡，四肢分離影響約5430名旅客、11列次共429分，警方表示，月台上有一背包，裡面裝有遺書，疑似輕生才會跳下鐵軌。

台鐵局說明，15:19通過南勢站西線（苗栗=銅鑼間）時，月台有一旅客跌落至路線上遭列車撞及當場死亡，當時122次後端尚有停靠月台，旅客約800人計畫由2204次及176次接駁。

▲台鐵局表示，當時已請竹南站準備800份礦泉水給車上旅客。（圖／台鐵局提供）

台鐵局進一步表示，經路警蒐證後，16:36放行，17:00進苗栗站，晚97分，已請竹南站準備800份礦泉水給車上旅客，計影響11列次429分、旅客約5430人。

警方指出，這列從潮州開往基隆的自強號，行經苗栗南勢站時，這名郭姓男子（27歲）突然摔落軌道上，遭列車輾壓四肢分離，當場死亡。警方稍後在月台上發現了一個背包，背包內裝有一封遺書，疑似郭男所有；據警方初步調查，郭男患有精神方面的疾病，是否為跳軌輕生，待警方釐清中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995