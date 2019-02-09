喝可樂太low！專家激推「過年最搭2飲料」...神解膩又能成功甩肉

▲過年喝可樂易導致消化不良。（圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

過年就是大吃大喝的季節，美味當前的時候，不少人會選擇配可樂、雪碧，好好暢飲一波，卻忽略了汽水喝多了會脹氣，導致消化不良，含糖飲料熱量偏高，對此，營養師建議可喝無糖茶或果醋，可減少熱量、解除油膩、幫助消化。

以下2種飲料，不僅熱量低，又不會造成腸胃的負擔，可以說是清腸胃的最佳首選。

1.奇亞籽蜂蜜檸檬汁

白開水加入適量的蜂蜜、檸檬汁、奇亞籽，檸檬含有豐富的維生素C、奇亞籽不僅含有纖維，還有多種微量元素，酸酸甜甜清爽又高纖。

2.自製水果醋飲

檸檬醋、梅子醋、蘋果醋各有不同的風味，醋含有豐富的檸檬酸、有機酸及微量元素可促進身體的新陳代謝以及解油膩助消化，將果醋稀釋及冰凍後可打成果醋冰沙，是燒烤過程相當速配的飲品。

▲手搖飲同樣是地雷飲品，喝過量會導致肥胖症、蛀牙、糖尿病、心血管疾病甚至癌症。（示意圖／ETtoday資料照）

另外，營養師也提醒，過年千萬不要放縱自己喝手搖飲，畢竟每日添加糖攝取至少低於50公克（10顆方糖），當然少於25克（5顆方糖）為佳，最好可以都不要攝取糖份，才能有效避免肥胖症、蛀牙、糖尿病、心血管疾病甚至癌症，所以為了身體健康著想，應當避免喝手搖飲，因為民眾常抱持「喝完隔天再減肥」的想法，這只會造成惡性循環，使得基礎代謝率越來越高、越吃越不夠，最後落得「怎麼吃怎麼胖」悲劇。

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