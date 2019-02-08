華航機師來真的！前7hrs「交檢定證罷工」人數曝　工會：結束時間看資方

記者曹悅華／台北報導

華航機師來真的！機師工會華航分會今（8）凌晨0點宣布，自8日上午6點開始啟動罷工，參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機，等同於罷工成功，據統計，松山機場自今凌晨0時已收取超過20份檢定證，隨著天色漸亮，機師也陸續到場響應。

▲響應華航機師罷工會員繳交檢定證。（圖／記者曹悅華攝）

機師工會華航分會8日凌晨0點宣布，自2月8日上午06:00開始啟動罷工。機師工會表示，自台北時間2月8日的06:00AM報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。據了解，華航春節期間每日約有近200班航班，預計有700名以上會員響應罷工。

▲一旦繳交檢定證，機師就無法駕駛飛機，等同於成功罷工 。（圖／記者呂佳賢攝）

據在場機師工會人員表示，願意來配合行動的機師會來繳交檢定證，當初700個會員有用社群回覆響應，目前從凌晨0時起，陸陸續續有二十多人來繳交，礙於有些會員證正在飛行中，尚未前來繳交，隨著天色漸亮，響應人潮會更多，至於會收到何時，工會回應「看華航回應態度」。

▲松山機場一早就有機師前來工會定點繳交檢定證 。（圖／記者呂佳賢攝）

機師工會補充，因為機師工作時間是起飛前一個半小時開始算，所以以桃園機場來說，7:30後起飛的班機都是在罷工的範圍內。

稍早影響班次也曝光，桃園機場於本日受該事件取消之航班共計有13個、影響的旅客人數約為1,783人，12:00航班始受影響；松山機場航班目前則是全日正常。