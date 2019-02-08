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獨／華航罷工驚見「22歲鮮肉天團」！差點趕不上連三天演出

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記者曹悅華、許凱彰／台北報導

機師工會華航分會今（8）凌晨0點宣布，自8日上午6點開始啟動罷工，其中在今早首波罷工潮中，於松山機場驚見在日本小有名氣偶像團體noovy，他們表示正好明天（9）開始在日本有連三天演出，是來到現場才知道機師罷工，好險最後有成功起飛，終於放下心中的石頭。

▲▼華航機師罷工，松山機場旅客報到情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航首波罷工潮中，驚見在日本小有名氣偶像團體noovy。（圖／記者林敬旻攝）

noovy樂團獨家接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時說，他們是搭乘CI220 9:00從台北松山機場飛到東京羽田機場，一下飛機一連三天都有演出，預計待到4月底，對於回程是否擔心遭到罷工所波及，團員皆表示因為還有很久所以不會擔心，只希望事情（罷工）有個圓滿的結果。

▲▼華航機師罷工，松山機場旅客報到情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲松山機場華航櫃台報到狀況。（圖／記者林敬旻攝）

noovy樂團受訪時表示，8日一連3天在日本參加音樂節活動，「明天就開始表演，可能下飛機還要彩排，怕會Delay」。聽到飛機如期起飛，終於鬆了一口氣，「因為整個行程蠻緊的，如果延遲的話，可能怕整個活動要改，會很麻煩」。成員們因有新作品發行，預計在日本待到4月底，他們相信罷工事件很快就能落幕，也期盼華航雙方都能做出好的決定，希望大家一起加油。

noovy樂團是伊林娛樂跟日本索尼音樂台日聯手重金打造平均年齡22歲新世代流行搖滾男孩樂團，在日本頗有名氣，特色為歌詞穿插中、英、日的語文方式來設計，在經過兩年嚴格訓練後，2016年底才正式與歌迷見面。

機師工會華航分會今（8）凌晨0點宣布，自8日上午6點開始啟動罷工，預計700名以上華航機師會配合該活動，影響松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班，且工會透露「沒預設罷工截止期限」。稍早影響班次光，桃園機場於本日受該事件取消之航班共計有13個、影響的旅客人數約為1,783人，12:00航班始受影響。

ET快訊
快訊／華航機師首波罷工「癱瘓20航班」！工會要求最大股東出面
獨／華航罷工驚見「22歲鮮肉天團」　差點趕不上連三天演出

關鍵字：華航,華航罷工,華航機師,機師罷工,機師工會,松山機場,藝人,noovy,偶像團體

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