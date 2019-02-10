9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放：請3天直接休9天

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今（108）年春節有9天連假，讓不少上班族直呼「放的好過癮」，開心的同時，卻也意味著放完這波會迎來滿腹的空虛。不過別擔心，《ETtoday新聞雲》這回就幫網友整理出年假完「請假攻略」，很快地就會迎接228連假，只要請3天就能爽爽放8天，4月清明節最多還可以休到9天，收起你的眼淚，好好準備下一次的Happy holiday吧！

根據行政院人事行政總處於公布「2019年政府行政機關辦公行事曆」，今年國定假日包括元旦、農曆春節、228和平紀念日、兒童節、清明節、端午節、中秋節和國慶日，放假天數高達27天，總放假日數為115天。

而在剩下的假期中，還有清明節、國慶日等連假，搭配特休假，可將假期延長5天以上、最長甚至可以連休9天。

▲超強請假攻略。（圖／ShareLife 分享生活，請勿任意翻攝）

超強請假攻略如下：

228紀念日－請3休8（2/24～3/3；請2/25～2/27）

清明節－請3休9（3/30～4/7；請4/1～4/3）

端午節－請4休9（6/1～6/9；請6/3～6/6）

中秋節－請4休9（9/7～9/15；請9/9～9/12）

國慶日－請3休8（10/6～10/13；請10/7～10/9）

不過在此提醒，想要爽爽放假前，務必要經過「補班補課」洗禮，需要調整上班時間的日期有2月23日（228連假前一週之星期六補上班）、10月05日（國慶日前一週之星期六補上班），千萬別忘記時間了。