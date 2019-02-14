勞資協商11hrs「累垮噴鼻血」！華航法務經理再戰罷工：今天有睡飽

記者曹悅華／台北報導

華航機師罷工邁入第7天，經過昨（13）日凌晨1時展開近11小時馬拉松式的紅眼協商，雙方代表都面露疲態，華航法務經理單嘉鈴也因體力不支流鼻血，被攙扶出場。今（14）協商前媒體特別詢問單身體狀況，單澄清是這陣子比較累，表明今天「自己有睡飽了」，謝謝外界關心。

昨華航勞資協商馬拉松近11小時，因會議時間過長頻頻出現突發狀況，除總經理謝世謙因胃痛突然離席，法務經理單嘉鈴上午11時左右體力不支流鼻血，被攙扶離開會場，引起場內一陣騷動。

▲交通部次長王國材在勞資協商開始前要全場給華航法務經理一個掌聲。（圖／記者屠惠剛攝）

對於昨天的狀況，單嘉鈴今被媒體包圍時澄清是這陣子比較累，不光是昨天，同時表示今天協商「自己有睡飽了」，然後就快步離去。交通部次長王國材在協商開始前也特別提到「單經理還好嗎」，並要全場給她掌聲鼓勵一下。

機師罷工至今已影響至少2.6萬名旅客，工會提出5項訴求在13日協商中，只和資方達成「改善疲勞航班」1項共識，剩下4項包括副駕駛升訓透明化，保障國籍機師工作權、禁止對工會幹部施壓、脅迫、秋後算帳、與工會達成協議之權益項目由會員專屬、撤換破壞勞資關係之不稱職主管、比照長榮航空保證第13個月全薪，納入團協，會員限定等訴求，將在第四次協商中繼續討論。