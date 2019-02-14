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苦苓列出華航6大可惡！　最後一點批「是管理階層的錯」

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▲▼華航機師罷工,華航班機降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲今天是華航機師罷工關鍵日。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

華航機師罷工行動還沒結束，勞資雙方今（14）日上午10時展開第四次協商，作家苦苓日前在臉書反對華航機師罷工，沒想到卻被專業機師質疑數據是錯的。他再度列出華航可惡的6大點，「任何長榮機師的個案，都不足以否定長榮機師飛航條件不如華航這個事實。」

苦苓日前引述長榮飛航的資料被批不實，昨日透過臉書喊冤「確實是我在長榮擔任機師的朋友親自Message給我的」。他說，任何長榮機師的個案，都不足以否定長榮機師飛航條件不如華航這個事實，要不然，為什麼從長榮跳槽到華航的機師頗多，從華航去長榮的機師卻極少呢？

▲▼苦苓。（圖／翻攝苦苓臉書）

▲作家苦苓。（圖／翻攝苦苓臉書）

苦苓表示，點出華航6大可惡之處，雖然是在講華航不對，但也不代表機師罷工就是對的，「大家要從這種非黑即白、非敵即友的簡單思考裡先跳脫出來」。

他指出，上次空服員罷工，公司所答應的七項條件，還有三到四項根本沒有做到；華航對發動罷工的空服員秋後算帳，對其中不少工會幹部及會員提出告訴；華航在增加了機師和空服員的外站津貼之後，卻把他們休息的飯店換到較偏遠的地方，增加車程時間。

▲機師,機長,駕駛艙,飛機。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲工會提出機師疲勞駕駛會引發飛安疑慮。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

另外，苦苓還提出，華航管理階層班表亂排，例如連飛12天之後又連休12天，「為什麼長榮的飛航條件較差，機組員卻不覺得那麼辛苦，就是他們的航班安排較為合理、人性化，華航在這方面的無能，也應該予以譴責。」

苦苓認為，華航在第一次談判的前2小時，居然都在要求解除與機師的僱傭關係，「為了我罷工就要解聘我？這是完全違反勞工基本權益的。最後一點則是華航經營績效非常差，他說，「比起長榮來遠遠不及條件樣樣比人家好，賺錢卻年年比人家少，這可不能賴給機師或空服員，完全是上面管理階層的失職。

苦苓分析，「其實要救華航，只有一條路：那就是官股完全退出、成為一家純民營的公司，那就不用替政府背黑鍋，買沒有用的飛機（例如A340）、飛沒有人搭的航班（例如安大略），也不會有那麼多的官派董事，不會有那麼多酬庸的外行來領導內行。」

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關鍵字：苦苓,華航,長榮,罷工,機師

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