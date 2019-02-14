影／見好就收？傳90機師退出罷工　民航局：陸續收到補辦檢定證

記者賴文萱、于佳云／台北報導

華航機師罷工第7天，經歷13日凌晨1點的馬拉松式紅眼協商，改善疲勞航班派遣已經獲得共識，剩餘4項訴求將於14日早上10點第4次勞資協商討論。不過自紅眼協商後，傳出有超過90名罷工機師已向華航回報可開始執勤，民航局也表示陸續有人補辦檢定證，但無法確定與退出罷工有關。

▲目前有工會會員陸續取回檢定證。（圖／記者呂佳賢攝）

有媒體報導，因有機師質疑工會後來的罷工訴求模糊，或是認為已達到罷工目的認為該見好就收，陸續取回檢定證退出罷工。對此，機師工會表示來領證的人不多，但有會員回報，民航局配合開櫃讓飛行員以申報遺失的方式當場辦理，當場領件。許多會員已經受到公司長官壓力勸說，要求他們直接去民航局補辦，故無法掌握申請補辦的數量。

▲華航勞資雙方於13日凌晨進行紅眼協商。（圖／記者徐文彬攝）

對此民航局回應，目前確實斷斷續續有一些人來申請補辦檢定證，帶證件、相片、資料變更證明等，民航局強調，平常依程序就有證照補發，依據過去辦理進度，早上來申請補證，當天就可拿到，不過沒辦法卻是員工是因什麼原因申請補辦證件。

華航機師響應罷工必須向機師工會提交「檢定證」，繳交後就無法駕駛飛機，根據機師工會日前宣布有622名機師繳交，代表逾四成機師響應罷工，但13日傳出已有部分參與罷工的機師向工會要求取回檢定證。華航發言人劉朝洋晚間受訪表示，目前收到訊息，有62~63人通知可以開始執勤，公司也恢復其僱傭關係。

機師罷工至今已影響至少2.6萬名旅客，工會提出5項訴求在13日協商中，只和資方達成「改善疲勞航班」1項共識，剩下4項包括副駕駛升訓透明化，保障國籍機師工作權、禁止對工會幹部施壓、脅迫、秋後算帳、與工會達成協議之權益項目由會員專屬、撤換破壞勞資關係之不稱職主管、比照長榮航空保證第13個月全薪，納入團協，會員限定等訴求，將在第四次協商中繼續討論。

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