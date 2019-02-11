華航勞資17時協商！正反派交部交戰　反罷工員工：會有真正地勤

▲反罷工華航員工10日赴交通部抗議機師罷工，怒批罷工是在綁架旅客。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

華航二度勞資協商敲定下午5點在交通部展開，除了機師工會會員將前來聲援外，部分反對派員工也將前來表達「罷工無理，反對罷工」訴求。不過昨日前來交通部抗爭的反罷工華航員工遭指都是公司高階主管，是被動員來的，根本沒有第一線地勤同仁，這次員工也強調將有「真正的地勤」現身表達立場。

反對罷工的華航員工指出，這幾天華航罷工的新聞，新聞媒體一面倒的播放採訪「桃園機師職業工會」理事長李信燕畫面，另外也播放受訪的機師，以及華航企業工會理事長劉惠宗發言。「他們全都是支持罷工的一群，新聞畫面只有他們在呈現，而我們默默一群的華航員工呢？公司現在面臨了危機，難道我們毫無作為？」

▲反罷工華航人下午將再度集結交通部，真正的地勤也會前來聲援。（圖／記者李毓康攝）

華航員工說，難道只靠新聞媒體、名人及網友幫我們說話，而自己什麼都不做？難怪記者說我們全體華航員工是支持罷工的。今天晚上5:00交通部內再度勞資協商，請各位同仁前往抗議，表達我們的訴求：「罷工無理，反對罷工」、「拒絕讓競爭對手的長榮機師決定華航未來」。

反對派員工呼籲，同仁下班後自行前往，或自行提早請假，直接到交通部門口前表達訴求，「人越多，越表現出我們的力量」，「不要只有一種聲音（少數）被播送出，而佔多數的心聲被隱藏」，強調「行動！就從自己開始做起！」