哥哥自爆「在當手天使」他震驚喊怪怪的！全場狂讚：超偉大

記者施怡妏／綜合報導

每個人都會有性需求，即便是重度身障者也不例外，為了解決這個問題，台灣一群義工組成了「手天使」，一名男網友表示，身為護理師的哥哥，默默成為「手天使」志工，儘管他理性上能理解這只是特殊性質的志工服務，但情感上仍覺得難以釋懷，「不知道該怎麼面對」，貼文掀起熱論。

哥哥自爆當「手天使」 他震驚喊怪怪的



男網友在Dcard發文，哥哥在醫院當任護理師，平時沉默寡言，自從和交往5年的女友分手後就一直單身，最近得知哥哥以「生活空虛、想做點有意義的事情」為由，參與了手天使志工計畫，由於擔心家人無法接受，哥哥選擇對父母保密，「因為知道他們大概沒辦法接受，也不想被誤會。」

哥哥表示，手天使有完整的培訓，也有嚴格的規範，雙方都是自願的，過程中也會有志工陪同，結束後要寫紀錄，也簽了保密協議。原PO坦言，雖然知道這是志工服務，也是一件好事，對身障者來說很重要，「但實際上發生在自己家人身上，還是會覺得怪怪的，有時候會想到這件事，但也不知道該怎麼面對。」

網友讚爆：哥哥在做偉大的事情

貼文曝光，網友勸原PO放寬心，並尊重哥哥的選擇，「就是志工服務的一種類別而已，沒什麼好一直放在心上的，很多事情都是自己的選擇，各自過好自己的人生就好」、「越沒有人去做的事，還不求回報都值得令人尊敬」、「這些事情都沒有人願意做，但就是有人需要幫忙，你哥哥在做偉大的事情，你應該以他為榮」。

留言區有網友驚呼，原來手天使也會有男志工，就有內行網友解釋，「大部分提供服務的都是男生喔，如果要選擇提供服務的性別是女生的，要排隊排超久的！」