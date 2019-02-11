更新／全台60家工會怒圍松機「挺機師罷工！」　警方到場趕人

【1545更新】面對後方辛苦執勤的警察，工會口號改為「支持警察組工會」。

【1544更新】全國產業總工會代表表示，堅決支持聲援機師工會，看不到華航拿出誠意，勞工工會都是站在一起的，有一些人講旅客的權益受損了，「我們都是受薪階級，沒有對立的本錢」，從協商到罷工，資方沒有拿出一點點誠意，呼籲「機師罷工、一定成功」。工會代表，希望今天下午5點不要模糊焦點，資方這時候要誠信協商，如果採取拖延策略，罷工持續的責任在華航資方，希望為機師工會營造良好氣氛。

【1537更新】全教產認為，教師也堅持要有罷工權利，痛批總統蔡英文曾表示勞工是她心中最軟的一塊，但事實根本不是這樣。華航工會指出，華航無所不用的打壓，董事長何煖軒帶領的團隊在董事會為非作歹，要求何煖軒下台。

【1533更新】警方派員到場，拿出大聲公要求工會離開，高舉行為違法告示牌。

▲警方派員到場。（圖／記者許展溢攝）

【1529更新】高鐵工會指出，高鐵駕駛曾面臨人員不足，疲勞等問題，對於機師工會訴求感同深受，必須站出來聲援。

【1528更新】台南市產業總工會表示，希望機師工會罷工一定成功。台北市停管工會指出，罷工訴求很重要，一定要支持。護理師工會相信今天罷工很困難，護理師罷工更困難，但今天只有一件事，就是出來挺機師，希望飛航有安全，旅客才有安全，就像護理師要安全，病人才安全。

【1512更新】現場不斷出現加油聲浪，挺機師工會繞民航局遊行。機師工會常務理事陳建財表示，對於造成社會紛擾非常抱歉，這次必須勇敢的站出來，訴求這份卑微的要求，希望鼓舞更多台灣勞工起來組織工會，也希望政府持續重視勞工過勞的環境，這也是這次罷工的意義。工會代表也說，正因為大家熱愛自己的工作才罷工，希望給旅客更好的服務，今天要爭取的飛安，勞動條件沒有向下比較，應該要向上提升，AOR是最低標準。

▲各工會繞行松山機場。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢、胡順惠／台北連線報導

華航機師罷工第4天，全台灣近60家工會決定發起串連聲援行動，約100多人11日下午3點，到松山機場表達對機師工會的聲援與支持，強烈呼籲台灣社會大眾團結起來一起力挺罷工、終結過勞，並繞行機場怒喊「要飛安！挺罷工！」痛批華航操作，不僅未妥協，還不停止的進行各種打壓、抹黑與分化。

▲全台工會聲援現場畫面。 （圖／記者呂佳賢攝）

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢表示，罷工行動是為了要保障「飛安」、避免「過勞」，不管哪一個行業，縮短工時都是大家長期追求的目標，機師工會罷工，就是資方一直迴避，從飛安角度思考，飛行員確實要有更合理、安全訴求，而社會大眾認為程序上有問題，但從法律程序來看罷工「合法無虞」。

▲工會在松山機場聲援。（圖／記者許展溢攝，下同）

韓仕賢說明，重點是這場罷工若沒有對這家企業營運等狀況造成影響，資方沒壓力，就不會想好好坐下來跟大家談，況且機師工會從去年8月就開始協商，華航作為一家上市公司，應有的責任是對重大勞資糾紛主動說明，而不是不理，就算工會提前7天預告罷工，也許能解決少部分旅客問題，但實質上勞資爭議仍解決不了。



台北市產業總工會總幹事陳淑綸說，網路開始出現不少聲量不滿工會，認為罷工要提前預告等，但這對勞工團結是一件傷害，因為工會早在春節期間就醞釀，就算有預告，資方不理也沒用，今天會有這樣的結果，是華航故意置之不理導致，因此要藉由今天下午的支持行動，告訴大家機師工會罷工的必要性，同時聲援工會，希望今天晚上的協商有好結果。

▲抗議看板上寫著「要飛安挺罷工」。

高雄市產業總工會理事長江健興不滿認為，支持工會就是希望不會有機師過勞問題， 華航管理階層更要撤換，竟然選在工會罷工期間，資方就找一群管理階層到交通部抗議，很明顯就是操作，更指這次罷工導火線就是桃園市政府在過年放假期間，公務人員還接收華航調解申請書。

另外，機師工會理事長李信燕遭疑是長榮機師，卻帶領華航員工罷工，陳淑綸舉例，以德國金屬工會來看，有2百萬會員，理事長、主席等一定都是大家選出某一家公司員工當代表，是會員託付民選出來，就算在台灣有很多工會也是如此，雖然不同公司，但站出來發言就是代表整個工會。

▲距離二度協商只剩2小時。

各工會最後反問，誰敢去搭疲勞駕駛的飛機或火車？這次站出來就是要表達台灣所有行業，所有勞工環境、安全及時數應受到保障，能夠合理調整，盼資方能好好處理，否則拖下去，不只耗損勞資雙方，對社會大眾影響層面只會愈大。