解放軍發「戰鷹繞寶島飛」影片 　陸委會：讓台厭惡反感

▲解放軍發布最新繞台影片《我的戰鷹繞著寶島飛》。（圖／翻攝自微博影片）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍3日在微博發布了「我的戰鷹繞著寶島飛」影片，除了顯示許多戰機的畫面外，也出現台灣知名地標，包含台北101大樓，以及空降兵徽章等等。大陸委員會今（4）日表示，「共軍近日發布威嚇宣傳影片，刻意出現台灣地標、歌曲，更強調戰機繞台等肅殺內容，我方不會隨之起舞。」

影片中可見解放軍戰機訓練畫面，包含轟-6轟炸機、殲-20戰鬥機等；另外，除了指標性地標101之外，台北橋機車瀑布、日月潭、象山等景點也都入鏡。陸委會對此表達嚴正抗議，「國軍充分掌握及監偵周邊安全情況，並即時妥適反應，請國人放心。」

陸委會強調，中共不放棄武力犯台，刻意在此時刻進行挑釁，破壞台海現狀及升高區域緊張情勢，北京當局「以武促統」的恫嚇行徑，只會讓台灣民眾厭惡反感，讓全世界愛好自由民主的國家更支持台灣。

陸委會指出，政府遵循蔡總統所揭示的「三個堅定」原則，堅定守護中華民國台灣的主權安全，堅定維護民主自由的生活方式，並堅定地往壯大台灣的方向前進，絕不屈從於中共的文攻武嚇；「奉勸中共當局勿再藉機生事、重蹈覆轍，改用正常健康的思維來看待兩岸關係才是正道。」

▼《我的戰鷹繞著寶島飛》。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）