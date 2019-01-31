通訊軟體Jello「盜貼圖」惹怒原創　急發聲明：想讓創意傳播更快

▲通訊軟體Jello貼圖涉嫌侵權。（圖／翻攝自Jello臉書）

記者朱世凱／綜合報導

近期新上市的一款通訊軟體「Jello Chat」，打著「貼圖免費下載」的招牌攻佔市場，想與國內通訊軟體龍頭LINE競爭，目前順勢位居iOS App Store免付費社交軟體類排名第一；不過，因為這款平台多數貼圖並未獲得原作者授權，導致許多創作者串連抵制，呼籲粉絲不要下載這些侵權貼圖。

「Jello Chat」昨（30）日下午緊急發布聲明，「Jello創立免費貼圖分享平台的初衷，是因為我們相信貼圖創作的價值在於其所產生的IP價值；貼圖平台是開放式的，所有人皆可自由上傳創作，所有使用者皆可免費下載使用，使創作者的創意可以被快速、廣泛的傳播，進而提升創作的IP價值。」

團隊也表示，會決定先將貼圖活動暫停，並更加完善審核機制；然而依舊有相關人士在道歉聲明底下抗議，質疑Jello根本是用「膝蓋在審核」，還將責任推給上傳的使用者。據悉，侵權的貼圖包含咖波、卡娜赫拉、三麗鷗、白爛貓、迪士尼等。

▼創作家集體抵制Jello。（圖／翻攝自咖波、白爛貓臉書）

LINE Today也罕見發佈聲明，「近期有平台業者，在未取得LINE官方貼圖、個人原創貼圖等之著作權人同意或合法授權之情形下，即擅自將前述貼圖內容、大量在該平台內上架並對外使用，已產生侵權之違法疑慮！故LINE台灣貼圖團隊嚴正呼籲侵權業者應立即移除侵權內容、立即下架侵權之貼圖，也呼籲大家拒絕使用侵權app等應用程式。」

有網友揣測，「Jello Chat」沒有在歐洲的App Store上架加上找不到來歷，似乎有刻意迴避「一般資料保護規則」GDPR規範之嫌；另外，目前「Jello Chat」正舉辦活動，只要用戶在期間內上傳個人原創貼圖，並獲得最高下載量，就可以獲得獎金，使得貼圖侵權問題被轉嫁至「盜圖用戶」身上。

▼LINE發聲明要求大家尊重智慧財產權。（圖／翻攝自LINE 原創市集臉書）

另有消息指出，「Jello Chat」背後其實是由街口支付在操盤，街口支付在成功打入台灣行動支付市場後，想藉Jello進一步跨足社群通訊軟體領域；雖然街口支付澄清雙方只是「合作關係」，但從街口支付今年推出的農曆年紅包現金禮只能綁定Jello用戶才能獲得，不難看出雙方的密切關係。如今Jello因為創作者智慧財產權問題掀起風波，若要在台灣繼續經營下去，還有待時間證明。

▼Jello聲明全文。（圖／翻攝自Jello Chate官網）