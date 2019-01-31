國台辦批「在大陸賺錢又支持台獨」　鄭麗君：刻意炒作

▲文化部長鄭麗君。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者朱世凱／綜合報導

曾有消息指出，文化部長鄭麗君家人在大陸長期投資，國台辦發言人馬曉光30日表示，絕不允許任何人一邊在大陸賺錢，一邊卻支持「台獨」分裂活動。鄭麗君當天下午出席《後。文化政策白皮書：實踐力。行動力。》公共論壇，會後被問到此事時簡單地說，大陸這時再提此話題是「刻意炒作」。

鄭麗君因為趕行程，並未詳細回覆記者提問，她只說，其實這事她早有回應，認為大陸此時再提這一話題是「刻意炒作」。據悉，鄭麗君在2018年11月舉行的金馬獎頒獎典禮上力挺導演傅榆，引起大陸網友熱議，甚至被爆料鄭麗君老公沈學榮在大陸設置產業。

當時鄭麗君透過文化部發聲明表示，沈學榮90年代在台灣成立台灣居磁工業公司擔任董事長，2010年初曾參與東莞居磁電子公司成立籌備，不過這間公司與台灣居磁工業公司是不同公司，只因國際廠商指定使用台灣居磁工業公司原料，為技術合作，因此使用「居磁」名義及品牌，並由沈先生擔任董事長。

她也指出，自己在2012年擔任立委後，丈夫2012年便退出東莞居磁電子公司經營，不再擔任董事長，也未擔任董事；近年來台灣居磁工業公司與東莞居磁電子公司也只有買賣的業務往來。聲明最後強調，「沈先生與鄭麗君在2010年底結婚後，不曾再到過中國，目前在中國已沒有任何投資，或擔任任何公司職務。」

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