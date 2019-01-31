華為5G主導地位超強勢　CNN：美「圍堵行動」難實現

▲CNN分析，即便華為遭到圍堵，也不會讓它退出全球市場。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

中國通訊業巨頭華為在全國市場佔有強勢的主導地位，因此美國聯手盟國以「安全名義」為由圍堵其發展。不過美國有線電視新聞網（CNN）分析，華為在新興市場和歐洲部分地區都擁有忠實客戶，美國的封殺行動頂多影響發展速度，但不會讓它完全退出市場。

報導指出，美國指責華為出售可幫助中國政府執行間諜活動的產品，因此對該公司提出關於竊取商業機密、妨礙司法等訴訟；不過華為在5G網路上仍占有優勢，他們目前已取得30份5G合約，並且和超過50間無線通訊商合作展開商業測試，也擁有許多關於5G技術的專利。

過去10年多來，華為在全球各大市場駐點，即便被美國市場抵制，它仍是全球最大通訊設備製造商，2018年更取代蘋果公司成為第二大手機供應商，預計2020年可取代三星成為全球第一。據悉，華為2017年的盈利增至16%，主要對手包含諾基亞（Nokia）及愛立信（Ericsson）同年盈利反倒都下滑了。

▼華為可望在2020年取代三星成為智慧型手機銷售第一。（圖／路透社）

研究機構Fitch Solutions通訊分析師Kenny Liew表示，5G無線網路的推出肯定會相當昂貴，因為它們需要比前幾代設立更多的基地台，營運商會盡可能降低成本，「其中一項選擇就是利用便宜且成熟的中國設備」；華為很早就投資尼日及南非等市場，並得到忠實的支持，「華為在其他供應商還保持謹慎態度時，就冒著風險投資非洲國家。」



此外，許多曾接受中國投資或經濟援助的國家，也拒絕美國「禁用華為設備」的提議；好比波蘭和捷克就試圖在接受美國保護與中國投資之間維持平衡。專家也表示，「任何限制在歐洲5G項目中使用中國技術的建議，都會對全球經濟和科學合作產生嚴重後果。」