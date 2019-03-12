國台辦批蔡7綱領反「一國兩制」　陸委會：口舌之爭浪費力氣

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文昨日提出反制「一國兩制台灣方案」的7大綱領，大陸國台辦今（12）日指出，蔡英文及民進黨當局的做法，進一步惡化兩岸關係。對此，陸委會晚間回應，中共集權專制違反人性，根本無法理解台灣珍視的民主自由理念，政府不會浪費力氣與國台辦進行口舌之爭。

為反制中國大陸「一國兩制台灣方案」、確保中華民國國家主權，總統蔡英文11日召開國家安全會議，除聽取各相關部門報告、並進行討論外，蔡英文還在會後提出7大指導綱領，內容包括兩岸、民主法制、經濟、外交、安全、國防、社會等7個面向，作為國安團隊與行政部門因應這項挑戰的行動準則。

▲總統蔡英文出席印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕 。（圖／記者屠惠剛攝）

針對總統蔡英文提出的「一國兩制台灣方案」指導綱領，大陸國台辦今天以發言人安峰山名義發布新聞稿表示，蔡英文及民進黨當局的做法，進一步惡化兩岸關係，不斷肆意攻擊大陸，欺騙台灣民眾，煽動兩岸敵意、升高兩岸對抗、惡化兩岸關係都是拿台灣民眾的利益福社做賠注。

▲總統蔡英文最近頻頻在兩岸關係上擺出對抗姿態，北京方面也一一回擊。（圖／路透社）

對此，陸委會晚間透過書面回應駁斥，稱陸方「大放厥詞」，並表示兩岸關係的基礎是民主與和平，中共集權專制違反人性，根本無法理解台灣珍視的民主自由理念。

陸委會還說，總統召開反制「一國兩制台灣方案」國家安全會議，提出7項指導綱領，揭穿中共併吞台灣的真正企圖，此乃捍衛中華民國主權尊嚴與台灣民主體制的正當作為，台灣朝野各界也堅決一致反對「一國兩制」。陸委會強調，政府各部門將積極應處，不會浪費力氣與國台辦進行口舌之爭。