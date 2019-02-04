台旅團上海遭BMW衝撞1死9傷　雄獅：肇事者已探望家屬

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記者朱世凱／台北報導

雄獅旅行社台灣團赴上海旅遊，3日一行人步行前往泰康路田子坊，不料遭到趙男駕駛藍色BMW猛撞，其中一名王姓團員當場身亡，其餘9名旅客則受到輕重傷。雄獅旅行上海相關單位向《ETtoday新聞雲》表示，肇事者與公司人員及主管皆已到醫院慰問受傷家屬，並且執行緊急協助處理。

雄獅指出，本公司辦理於今年2月2日出發的南京涵碧樓江南全覽八日遊的團體，共31名旅客及領隊一名，3日上午按原訂計劃行程，團員在人行道上步行前往上海泰康路田子坊景點途中，於上海市徐家匯路與打浦路路口，一名31歲趙姓男子駕車失控衝撞至行人道上，造成本團共十名旅客傷亡之意外事故。

▼台灣團在上海遭遇車禍。（圖／翻攝自微博）

雄獅也表示，為維護客戶相關權益，因此更改部分行程，今（4）日上午也加派1名領隊和2名高級主管至上海，讓其餘旅客完成旅遊，公司對於此次意外深感遺憾；目前已針對交通意外事故，啟動緊急事故救援機制，並派遣當地主管數名趕赴事故當地及醫院提供必要協助，也同步聯繫在台家屬，將協助傷亡旅客家屬前往大陸處理善後。

另外肇事駕駛已被當地警方逮捕進行刑事拘留，確切車禍肇事原因將由當地警方偵訊辦理。大陸旅遊局及上海台辦均已派員協助，雄獅將妥善協助受傷旅客救助及醫療事宜。

據悉，上海市公安局黃埔分局指出，這起事故發生在3日上午9時28分，當時肇事的趙姓男子（31歲，上海人）駕車載女友到公司上班，但卻因操作不當，導致車輛失控衝撞路旁行人，其中1名傷者搶救無效死亡，其餘傷者仍在全力救治中，目前趙男也已遭警方控制，事故原因正進一步調查中。

▼上海市公安局黃埔分局發布聲明。（圖／翻攝自上海市公安局黃埔分局）