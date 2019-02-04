請假領結婚證書被打槍…她收到年終秒離職：換班還要扣錢！

▲小美只想請假拿離婚證書，卻被主管打槍，氣得收到年終後果斷離職。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

春節即將開始，許多人收到年終後就等著開心放假，享受團圓之樂，不過浙江省杭州市一名女子小美（化名）卻不是這麼想，她發文表示，一生就只領一次結婚證，所以想在春節後向公司請假完成手續，順便可以吃飯休息看電影，但是公司卻不准假，還說換班要扣錢，讓她氣得領完年終後就果斷離職。

▼小美發文表示離職一事。（圖／翻攝自新浪網）

「一個不允許請假，換班要扣錢的公司，一生就領一次（結婚）證，想趁機偷個懶休息一天都被拒。」小美控訴，公司不僅不讓她請假，就連從日班換成夜班也要扣錢，「換班後的活也沒少幹，沒有夜班津貼還要額外扣錢啊！」她秀出與主管的對話紀錄，只見對方回應，「這是紀律問題，不是扣不扣錢的問題，按照制度來。」

小美直截了當地說，「我沒聽說哪個公司不能請假的。」主管回說，「先調班，協調不好再請假。」小美繼續說，「我是不想換班，你去結個婚都不能放假還要換班嗎？何況換班還要扣錢。」她也回想起先前要請病假時，主管也不准假，只好在收到年終當下馬上提離職。

▼小美秀出與主管對話。（圖／翻攝自新浪網）

有人認為小美這樣做很不厚道，不過有網友力挺表示，「換作是誰，都會想先拿到年終獎金然後再辭職吧」、「覺得公司的某些方面不能滿足自己的需求，所以提離職是很正常的吧」；更有人開始抱怨，「我們公司還沒年終勒，更想離職」。