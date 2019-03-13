台籍社區主任助理「拒配合說明」　陸委會：事證明確就能開罰

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

廈門市海滄區去年招聘35名台籍「社區主任助理」，陸委會與相關單位會商後，認定涉違反《兩岸人民關係條例》，並依行政程序請當事人陳述意見。但近日傳出，有部分當事人拒絕回復意見，陸委會指出，當事人放棄陳述意見的權利，並不影響個案的處罰，「只要相關事證明確，仍會開罰。」

陸委會表示，有關國人赴陸擔任村（社區）居民委員會之基層行政職務，政府已掌握相關名單及具體事證，並依行政程序法規定進行行政調查及通知當事人陳述意見，「台灣是民主法治國家，對於涉案的案例，政府會充分斟酌當事人陳述內容及調查事證的結果，並注意當事人有利及不利事項，據以認定個案是否違反法律規定。」

陸委會提到，有少數當事人對於內政部去函調查不願意回覆意見，依照行政程序法相關規定，將視為放棄陳述意見的權利，「只要相關事證明確，並不影響個案的處罰。」

陸委會強調，國家安全及利益沒有妥協空間，兩岸各界交流往來，應遵守兩岸條例相關規定，「對於台灣民眾因資訊不透明、不對稱而誤觸法令規定，政府雖能理解，但不能坐視違法狀況一再發生；政府呼籲已赴陸擔任社區主任助理、執行主任的極少數民眾，應正視陸方統戰作為的風險，及早做出明智的決定，停止擔任相關職務，以一致行動共同捍衛台灣整體利益。」

此外，先前傳出有8名台灣村里長在平潭擔任村委會、社區居委會的執行主任，陸委會指出，村、社區居民委員會是陸方基層行政組織，國人擔任陸方村、社區居民委員會執行主任等職務，已涉及違反《兩岸人民關係條例》，將配合內政部依法進行行政調查，並同樣給予當事人陳述意見的機會。

陸委會還說， 對於陸方一再無視我方法令規定，刻意招聘國人赴陸擔任基層行政職務；假借交流名義，對我統戰滲透及操弄分化我官民關係，不僅破壞兩岸交流秩序，對於兩岸關係產生負面影響，「政府將落實強化相關國安作為，堅定捍衛國家主權安全及民眾權益福祉。」

▼據陸媒報導，文山區忠順里里長曾寧旖在平潭擔任村委執行主任。（圖／翻攝海峽衛視）