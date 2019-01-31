北大碩士辭白領工作送外賣　「逃離生活失敗感」自白爆紅

▼北大畢業生做外送員，真的是叛逆的行為嗎？（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸社交平台近日瘋傳一篇文章，題為「一個北大畢業生決定去送外賣」，內容分析「名校畢業生」與「外賣配送員」兩種身份疊加造成的錯位感，引起外界討論，也讓大家再次審視「名校畢業等同菁英」的價值觀矛盾。作者張根說，之所以放棄北京的白領工作，是為了短暫逃離原來圈子步步緊逼的失敗感。

據悉，張根擁有北京大學碩士文憑，他在文章開頭指出，「25歲以後發生很多變化，我開始像我的父輩一樣脫髮、發福、健忘；我開始覺得每日坐在鮮亮的北京寫字樓裡，和當年在國營廠裡機械工作的老一輩沒有分別；我咀嚼明星的熱搜、緋聞、八卦，和老一輩喜歡背後說鄰居閒話也沒什麼分別。」

▼北京大學。（圖／CFP）

他也表示，「父母把我供到大城市生活，但我並不比父母進步多少，想到這點時，就覺得人生有點索然無味。」張根為了尋求人生突破，在女友出國深造後便辭掉在北京的白領工作，開始當起外賣員，月薪在5000至6000元（約新台幣2萬3000至2萬7000）間，「穿上藍色制服的時候，我對著玻璃裡面的自己拍了張照片，心想：我現在已經來到了你告訴我的底層，你們還能把我怎麼樣。」

張根應該慶幸在擔任外賣員前，還擁有北大畢業生的標籤，這給了他進退自如的資本，使得他的外賣員經歷更像是一種底層生活體驗；但同樣也是北大畢業生這個標籤，給他訂定了一個「完美」的符號，讓他送外賣的行為被批判為離經叛道的色彩。

這篇文章發布約一周時間就成為大陸網路熱門文章，張根接受媒體訪問時表示，當一名外賣配送員，是為了短暫逃離原來圈子步步緊逼的失敗感，但生活經驗告訴他，「失敗不只有無法溫飽一種形態」。

他嘗試過很多方法來擺脫焦慮，都不奏效，「（送外賣）是一種自殺式的方法」，但他認為無法讓社會來定義自己，且計畫在過完年後，再找新工作。當被問起未來的人生規畫時，張根說：「這2年的打算是一個小秘密，情懷這種東西說出來就不是情懷了。」

▼作者張根。（圖／翻攝自中國青年報）



中國青年報刊登評論分析，面對社會規訓與他人審視，張根的倔強和堅持即便不能獲得掌聲與認同，也不應該經受冷嘲與熱諷；與其說張根在消費北大，不如說大眾對於北大過度敏感，還有一些人糾結其名校身份，用傷仲永的論調感慨一個「學霸」的墜落。

評論指出，難道名校畢業生就該做社會棟梁嗎？去送外賣難道就是自暴自棄、浪費資源嗎？是誰規定人生就必須是這樣書寫？大多時候，社會總是用單一維度評價多維立體的個人，張根用4個月的外賣員經歷，找到了自己人生的答案，也為大眾提供一種新的思考方式。「所以，別急著否定一位焦慮學霸的反抗與自我救贖，說不定在某年某月的某一天，你也會陷入同樣的困境。」