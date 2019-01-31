影／「鳳爪女」地鐵開吃沙其馬！垃圾全扔地…網起底身分超震驚

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記者朱世凱／綜合報導

曾在上海地鐵吃泡椒鳳爪扔得滿地骨頭的女子，29日出現在北京地鐵13號線上，只是這次不再吃鳳爪，而是改吃沙其馬。有網友爆料，這名女子不顧形象在車上大吃特吃，還把碎屑扔到滿地都是，包裝紙垃圾也遺留車廂內；警方對此表示，女子因擾亂公共交通工具上的秩序，已被處行政拘留。

▼「鳳爪女」開吃沙琪瑪，把碎屑全扔地上。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，37歲的王姓女子29日出沒在北京地鐵13號線列車，只見她不顧身旁乘客，自顧自地翹腳吃起沙其馬，碎屑還全扔在地上，有乘客在她大啖甜食的這段期間要求收拾乾淨，不過「鳳爪女」不聽勸，還把外包裝紙一起丟車上，隨後溜到別的車廂，引起民眾議論。

北京公交警方通報，王女因擾亂公共交通工具上的秩序，已被處行政拘留，良好的乘車秩序是公眾平安出行的基礎，每個乘客都有義務自覺維護，對於擾亂公共秩序的違法犯罪行為，公安機關將堅決依法打擊處理。警方拘留「鳳爪女」的行為也讓網友大快人心。

▼鳳爪女被乘客制止後，還把垃圾遺留在車廂內。（圖／翻攝自微博）

據悉，「鳳爪女」是一名小提琴老師，2016年2月4日也曾在上海地鐵座椅上吃麻辣燙，她當時表示，「我的工作性質不能保證朝九晚五和三餐定時，而且我的工作要耗費很多腦力和體力，所以難免要在地鐵上吃東西。」當被問及是否知道上海地鐵車廂內禁止飲食的規定，王女強調她的行為沒有影響別人，「如果一個人的行為過分了，我相信監管機構都會來制止。」