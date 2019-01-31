影／地鐵暈倒被側拍　紅髮女醒來第一句：加美顏了嗎？

記者朱世凱／綜合報導

陝西省西安市一個地鐵站內，近日出現一名女子突然昏倒的緊急情況，工作人員和乘客迅速上前救助，過程引來民眾圍觀錄影，所幸女子並無大礙；不過當女子醒來時卻是馬上問，「加美顏（手機拍攝的美圖功能）了嗎？」讓大家哭笑不得，工作人員也馬上回答，「已經很美了。」

▼紅髮女乘客因為血糖低而昏倒。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，這起事件發生在25日早上，地鐵行政中心站的工作人員說，「有民眾表示，一名乘客好像在車上暈倒了，所以我們趕到現場攙扶這名乘客，雖然她還有意識，但狀態不是特別好，剛走沒兩步就直接倒在地上了，我們害怕有生命危險，所以打了120（急救號碼），過了一會兒她就醒來了。」

這名染著紅髮的女乘客昏倒時，引來一票路人圍觀拍攝，當她醒來時第一句便問，「加美顏了嗎？你加個美顏！」拍攝者回答「可以可以」，一旁工作人員則說，「妳已經很漂亮了！已經很美了！」據悉，紅髮女乘客當天恰逢生理期加上血糖低，才會在地鐵站內昏倒，之後吃了一些工作人員準備的糖果和飲品後逐漸恢復，並打電話給朋友接自己離開。

▼女子昏倒醒來竟然先問「加美顏了嗎？」（圖／翻攝自梨視頻）

昏倒的當事人隨後也發文表示，「我當時說『加美顏了嗎』，真的只是覺得圍觀的人太多，感覺很丟臉，不想讓他們圍觀了；也間接告訴他們我是真的沒事了，能散就散了吧，才說這句話。想不到居然還有鍵盤俠（躲在網路後面批評的人），請問這種沒有腦子的人生活有沒有情商，會不會為人處事啊？」

網友看完表示，「這種女生平常一定很討人喜歡」、「也太幽默了吧！」、「要臉不要命嗎？」、「顏值果然很重要」、「人家只是開玩笑，別看得這麼認真」。

▼工作人員安慰說「妳已經很漂亮了！」（圖／翻攝自梨視頻）