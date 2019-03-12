習近平要共軍「聚力備戰打仗」　站在實現強軍夢的高度強化改革

▲習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議。（圖／翻攝自微博@新華觀點）

大陸中心／綜合報導

中共中央軍委主席習近平今（12）日強調，今年是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，也是落實共軍建設發展「十三五」規劃、實現國防和軍隊建設2020年目標任務的攻堅之年，全軍要站在實現中國夢強軍夢的高度，認清落實「十三五」規劃的重要性和緊迫性。

習近平今天出席13屆全國人大2次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時，在會上發表重要講話作出上述表示。

據《人民日報》報導，張義瑚、王輝青、李軍等8位代表在會上發言後，習近平發表重要講話，要求全軍堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹新時代黨的強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針、聚力備戰打仗、強化改革創新、狠抓工作落實，以優異成績迎接新中國成立70周年。

習近平在會中表示，將著重軍隊建設發展「十三五」規劃落實提出要求。他強調，「十三五」規劃是實現2020年目標任務的收官規劃，能不能收好官十分重要，必須加強統籌協調、加強重點突破、加強責任落實、扭住不放、務期必成。

習近平指出，「要搞好全局統籌，統好任務計劃、力量資源、管理流程，確保各項建設有序推進，要把好項目論證質量關，創新審批方式，提高立項審批效率。」他也說，要加強跨領域、跨部門、跨軍地統籌，建立健全工作協調機制，清「淤點」、通「堵點」、解「難點」，也要密切軍地協同，用好各方面優質力量和資源。

習近平強調，要圍繞規劃明確的總體布局，做好軍事鬥爭準備急需、作戰體系關鍵支撐、國防和軍隊改革配套等重點項目，確保重大建設任務落地、關鍵能力指標實現。

在改革契機方面，習近平表示，要加大攻關力度、加快建設進程、把住時間節點、質量要求；此外，也要抓住政策制度改革契機，抓緊健全軍事力量建設和軍事管理等方面政策制度，為規劃任務落實提供有力保障。他也指出，全軍要深入把握黨中央決心意圖，落實軍委軍事工作會議部署，全面加強練兵備戰工作，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護社會大局穩定。