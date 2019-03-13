　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

解放軍戰機墜毀　網曝飛豹2駕駛「閃過學校」自我犧牲殉職

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲解放軍戰機墜毀,海南墜機,海軍航空兵。（圖／翻攝自微博）

▲解放軍戰機墜毀現場濃煙遍佈 。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

解放軍戰機一架戰機今（12）日上午在海南省進行飛行訓練時失事，2名飛行員不幸殉職，未造成地面人員傷亡。目擊者表示，該架軍機差點撞到學校，飛行員疑似刻意閃避導致自我犧牲。據悉，樂東軍用機場是共軍守衛南海領土領海的前線，駐守機種包括殲11B、殲轟-7A等戰機，墜毀軍機可能是殲轟-7「飛豹」戰鬥機，或是雙座位的殲11戰機。

從網路曝光的影片可見，失事地點燃起熊熊大火，數百公尺外都可以看見墜機處不時竄出濃煙；現場民眾甚至驚呼「差一點就砸到學校、砸到水塔，不要靠近喔」。

▲解放軍戰機墜毀,海南墜機,海軍航空兵。（圖／翻攝自微博）

《解放軍報》官方微博「軍報記者」報導則提到，海軍航空兵一架戰機今天上午在海南省樂東縣境內，於組織飛行訓練時失事，2名飛行員喪生，未造成地面人員傷亡；至於失事原因，有待進一步調查。

從戰機失事現場影片來看，除了水塔遭到撞擊外，沒有其他建築物毀損。不少網友討論說道，戰機墜毀處是樹林地區，地面應該沒有傷亡，駕駛員犧牲的原因應該是為了避開地面的建築物，導致沒有足夠的時間彈射。

另有網友表示，「5秒那個應該是垂尾吧，像飛豹」、「確實是飛豹，樂東是飛豹駐地」、「為保護群眾，戰機撞上大水塔上，離小學不到20米」、「戰機上是有彈射座椅，一般正常高度都可以彈射逃生，如果飛行員沒有成功逃生很大的可能就是為了避開居民區」。

▲解放軍空軍殲轟-7A戰鬥轟炸機。（圖／翻攝自新華社）

▲解放軍空軍殲轟-7A戰鬥轟炸機。（圖／翻攝自新華社）

殲轟-7戰鬥機又名「飛豹」，是由大陸西安飛機工業集團與603研究所合作設計製造的一款戰鬥轟炸機，其主要設計用以進行戰役縱深攻擊及海上和地面目標攻擊，可進行超音速飛行。該戰機於1973年開始研發，1988年首次試飛，10年後在珠海航展上首次公開；其改良型殲轟-7A則在2004年公布，在戰鬥機世代上為標準的第四代戰鬥機。

ET快訊
全新Mazda 3首度現身台灣！ 4月重磅出擊
救護車國道急送「病危童」被擋路！沒品駕駛遭火速吊照
快訊／台北公車右轉輾過！女過馬路遭爆頭　慘死忠孝西路
黏TT星座男Top 3「離開妳無法呼吸」　你男友超Sweet

關鍵字：解放軍,空軍,殲轟-7A,戰鬥轟炸機,海南,墜毀,飛豹,殉職

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

整張臉皮全被剝下　菲律賓17歲長髮少女半裸慘死

解放軍戰機墜毀　網曝飛豹2駕駛「閃過學校」自我犧牲殉職

新婚妻傳「降落後再打給你」　丈夫收簡訊後6分鐘衣航急墜

寶貝兒女「衣藏秘密喜訊」　離家6周軍人爸樂翻淚吻孕妻：是最美好禮物

波音737MAX墜機衝擊！亞洲多國喊停　英、美、加暫不跟進

發燒以為感冒！28歲正妹全身長斑點　慘截「10指+雙腿」保命

安倍晉三轉小英貼文！用中文感謝台灣：帶給我們無比的勇氣

巴西爆H1N1疫情24死　當局宣布進入緊急狀態

詭異！海參吊飾泡水復活還可吃？　青森土產夯爆...網：想試試

遊瓜地馬拉失蹤！英女「赤裸陳屍山區」疑遭性侵　獨留幼犬發抖哭泣

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

整張臉皮全被剝下　菲律賓17歲長髮少女半裸慘死

解放軍戰機墜毀　網曝飛豹2駕駛「閃過學校」自我犧牲殉職

新婚妻傳「降落後再打給你」　丈夫收簡訊後6分鐘衣航急墜

寶貝兒女「衣藏秘密喜訊」　離家6周軍人爸樂翻淚吻孕妻：是最美好禮物

波音737MAX墜機衝擊！亞洲多國喊停　英、美、加暫不跟進

發燒以為感冒！28歲正妹全身長斑點　慘截「10指+雙腿」保命

安倍晉三轉小英貼文！用中文感謝台灣：帶給我們無比的勇氣

巴西爆H1N1疫情24死　當局宣布進入緊急狀態

詭異！海參吊飾泡水復活還可吃？　青森土產夯爆...網：想試試

遊瓜地馬拉失蹤！英女「赤裸陳屍山區」疑遭性侵　獨留幼犬發抖哭泣

台灣防空識別區為何「東南方缺一角」　補起來「美軍會很不方便」

JJ搶票題目「張書豪」猜1歌名！　網狂刷《江南》全錯…本人驚笑：我都不知道

「老師是韓粉！」爆上課辱民進黨　中壢高中學生被逼喊：5000洞之菊

打回13℃濕冷冬！鋒面＋冷空氣「連2波雨襲」又來了　全台熱點出爐

重新體驗克蘇魯的恐懼！恐怖遊戲《沉没之都》6月底上市

嚴德發：面對中共和戰兩手策略　我建軍備戰需持續強化

四川小貨車載滿150豬　9頭確診染非洲豬瘟全撲殺

音樂會遲到被砲歪羞辱國民！高雄人氣炸「想花媽」　韓國瑜嘆還原真相

整張臉皮全被剝下　菲律賓17歲長髮少女半裸慘死

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

國際熱門新聞

遊瓜地馬拉失蹤　她赤裸亡疑遭性..

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝..

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：..

降落後打給你　衣航最後簡訊揪心

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫..

慘忍兇手剝皮棄屍

女學生欠租落跑　房東見房崩潰

開門驚見滿屋血　女進門從此消失

飛豹飛行員閃過學校　墜機殉職

以為感冒…正妹慘截10指、雙腿

寶貝兒女衣藏喜訊　軍人爸樂翻淚..

12歲破處染性癮　現想幫兒子找..

女為詐保鋸斷手　遭識破縫合錢沒..

時空旅人神秘拍肩　他躲過死神召..

更多熱門

相關新聞

習貫徹強軍思想　聚力備戰打仗

中共中央軍委主席習近平今（12）日強調，今年是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，也是落實共軍建設發展「十三五」規劃、實現國防和軍隊建設2020年目標任務的攻堅之年，全軍要站在實現中國夢強軍夢的高度，認清落實「十三五」規劃的重要性和緊迫性。

印度米格-29K著艦訓練操壞40發動機

女大生搭衣航罹難　酸民卻罵炫富

衣航失事機師飛行紀錄優　他淚崩

紅旗-22射程百公里同時攔截6目標

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

即／血濺忠孝西路！台北女過馬路慘遭爆頭

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

善美：一直被女前輩警告小心勝利

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

被嫌沒出息！9年後他曝光月薪　前女友哭了

即／中和一家5人被圍毆　全送醫

普悠瑪最新行政調查報告曝！林佳龍怒了

鄭俊英淫片群傳「有當紅女偶像」

0元來台環島！版畫家遭爆「吃定台灣人」

遊瓜地馬拉失蹤　她赤裸亡疑遭性侵

姜丹尼爾是導火線？網紅點破：勝利是擋箭牌

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面