解放軍戰機墜毀　網曝飛豹2駕駛「閃過學校」自我犧牲殉職

▲解放軍戰機墜毀現場濃煙遍佈 。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

解放軍戰機一架戰機今（12）日上午在海南省進行飛行訓練時失事，2名飛行員不幸殉職，未造成地面人員傷亡。目擊者表示，該架軍機差點撞到學校，飛行員疑似刻意閃避導致自我犧牲。據悉，樂東軍用機場是共軍守衛南海領土領海的前線，駐守機種包括殲11B、殲轟-7A等戰機，墜毀軍機可能是殲轟-7「飛豹」戰鬥機，或是雙座位的殲11戰機。

從網路曝光的影片可見，失事地點燃起熊熊大火，數百公尺外都可以看見墜機處不時竄出濃煙；現場民眾甚至驚呼「差一點就砸到學校、砸到水塔，不要靠近喔」。

《解放軍報》官方微博「軍報記者」報導則提到，海軍航空兵一架戰機今天上午在海南省樂東縣境內，於組織飛行訓練時失事，2名飛行員喪生，未造成地面人員傷亡；至於失事原因，有待進一步調查。

從戰機失事現場影片來看，除了水塔遭到撞擊外，沒有其他建築物毀損。不少網友討論說道，戰機墜毀處是樹林地區，地面應該沒有傷亡，駕駛員犧牲的原因應該是為了避開地面的建築物，導致沒有足夠的時間彈射。

另有網友表示，「5秒那個應該是垂尾吧，像飛豹」、「確實是飛豹，樂東是飛豹駐地」、「為保護群眾，戰機撞上大水塔上，離小學不到20米」、「戰機上是有彈射座椅，一般正常高度都可以彈射逃生，如果飛行員沒有成功逃生很大的可能就是為了避開居民區」。

▲解放軍空軍殲轟-7A戰鬥轟炸機。（圖／翻攝自新華社）

殲轟-7戰鬥機又名「飛豹」，是由大陸西安飛機工業集團與603研究所合作設計製造的一款戰鬥轟炸機，其主要設計用以進行戰役縱深攻擊及海上和地面目標攻擊，可進行超音速飛行。該戰機於1973年開始研發，1988年首次試飛，10年後在珠海航展上首次公開；其改良型殲轟-7A則在2004年公布，在戰鬥機世代上為標準的第四代戰鬥機。