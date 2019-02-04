驚！過年超夯「泥蟲湯圓」　老饕開車3hrs來嚐：脆甜又壯陽

▲泥蟲湯圓。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

廣東省台山市因為鄰近海洋，不僅盛產海鮮，還擁有過年特別美食「泥蟲湯圓」，這種白色肥嫩的蟲就像蚯蚓一樣，只是生長在海邊的泥灘中，被老饕視作海上的冬蟲夏草。據悉，當地人喜歡把這些泥蟲拿來煮粥或是當作湯圓配料，有美食愛好者不惜開車3小時到台山，只為品嚐泥蟲脆甜的滋味，他們還相信這道料理具有壯陽功效。

泥蟲一般棲息在淡水和鹹水交界處的海灘，台山位於珠江三角洲的臨海處，恰好適合泥蟲生長，當地人也將這種蟲當作傳統美食，吃過的人都說與沙蟲的差別在於「更乾淨也更美味」。據傳泥蟲曾是有錢人的過年美食，目前一小截手指大小的蟲，每條市價就要約1元人民幣（約新台幣4.5元）。

▼泥蟲料理。（圖／翻攝自微博）

「泥蟲湯圓」也有團圓的象徵寓意，作法是在煮鹹湯圓時，額外加入泥蟲、蝦米等材料，若想吃的更豐盛一些，還能加入蝦、蟹、魚等海鮮；泥蟲雖然好吃，不過現在也很難常常吃到了，海灘上的挖蟲人表示，「年老的不挖了，年少的都出去大城市了，加上環境汙染，泥蟲數量就越來越少，也越來越難挖了。」

老饕說，泥蟲的外形雖然很嚇人很噁心，但是口感吃起來卻類似象拔蚌般清甜，搭配吸了海鮮味道的湯圓，可以說是絕配的好滋味，還有人認為，「泥蟲可以補身、補腎」。

▼你敢吃泥蟲美食嗎？（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）