快訊／機師決議重啟罷工「不排除春節行動」　華航回應了

記者賴文萱／台北報導

機師工會怒槓華航資方杯葛協商進度、公然毀約，下午召開臨時會員代表大會通過決議華航機師要重啟罷工，不排除春節立刻展開行動。對此，華航表示，工會以莫須有的「協商中片面毀約」指控華航，完全不符事實，針對再次揚言啟動罷工，深表遺憾。

▲華航機師不排除春節罷工，工會已發出罷工準備中飄帶給會員。（圖／機師工會提供）

機師工會理事長李信燕說，工會原本期望華航資方在簽署暫時和平協議後，回歸勞資互信正軌、履行誠信協商義務，只是，過去半年來，華航資方不但處處杯葛協商進度，日前連去年在市長鄭文燦見證下，白紙黑字簽下的協議承諾都翻臉不認，公然毀約。因此今天工會召開的臨時會員代表大會中，出席的會員代表無異議通過決議，將正式重啟罷工行動。目前罷工行動已經在準備中，工會也已發出罷工飄帶給會員，不排除在春節期間就啟動罷工。

對此，華航表示，去年8月23日，華航本著最大誠意與善意，在桃園市政府的見證下，與機師工會就勞資議題達成初步協議，未料不到半年，機師工會在協商進行中片面發動意向調查，對一直持續中的協商給予負面評價，多次揚言訴諸罷工。

▲桃園市機師工會去年與華航、長榮資方達成「核心訴求共識」，決定暫緩罷工，不料，協商過程不如預期，決定重啟罷工。（圖／記者楊淑媛攝）

華航強調，協商期間已對飛安獎金達成共識，未來每年公司將增加約一億兩千萬人事支出；至於「明定酒測驗血辦法與懲處規定」、「外籍機師招募」、「建立責任制度」等訴求，以及11項勞資會議題，公司均已針對現有規定進行檢視並會有所調整，辛勞加給部分，現行做法符合ICAO航時規定，且公司也表態願意針對部分工會認為過勞航班逐一檢視，惟必須符合各航線實際作業狀況以維持公平等比原則。

▲機師工會批華航資方片面毀約，但華航反擊，拒絕協商的是機師工會。（圖／記者賴文萱攝）

對於工會指控公司「協商中片面悔約」，事實上公司與機師工會於去年8月簽字同意相關議題協商期間為一年，自去年8月至今總計舉行5次正式協商、1次談話會，以及數次非正式討論。然而機師工會不僅在談判進行中片面發動意向調查，並於今天(2/1)召開會員代表大會，揚言重啟罷工，違反約定、拒絕協商的並非公司，而是機師工會。

華航表示，對未來的談判仍保持審慎樂觀，將秉持誠意繼續與工會代表協商，希望機師工會能重視顧客權益，以公司長遠發展為重，顧及公司其它員工立場，以理性務實態度給予雙方談判空間。華航將秉持誠意，以務實協商的態度與機師工會共謀勞資最大利益，讓此案圓滿落幕。