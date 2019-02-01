　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／機師決議重啟罷工「不排除春節行動」　華航回應了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

機師工會怒槓華航資方杯葛協商進度、公然毀約，下午召開臨時會員代表大會通過決議華航機師要重啟罷工，不排除春節立刻展開行動。對此，華航表示，工會以莫須有的「協商中片面毀約」指控華航，完全不符事實，針對再次揚言啟動罷工，深表遺憾。

▲▼ 罷工準備中飄帶。（圖／機師工會提供）

▲華航機師不排除春節罷工，工會已發出罷工準備中飄帶給會員。（圖／機師工會提供）

機師工會理事長李信燕說，工會原本期望華航資方在簽署暫時和平協議後，回歸勞資互信正軌、履行誠信協商義務，只是，過去半年來，華航資方不但處處杯葛協商進度，日前連去年在市長鄭文燦見證下，白紙黑字簽下的協議承諾都翻臉不認，公然毀約。因此今天工會召開的臨時會員代表大會中，出席的會員代表無異議通過決議，將正式重啟罷工行動。目前罷工行動已經在準備中，工會也已發出罷工飄帶給會員，不排除在春節期間就啟動罷工。

對此，華航表示，去年8月23日，華航本著最大誠意與善意，在桃園市政府的見證下，與機師工會就勞資議題達成初步協議，未料不到半年，機師工會在協商進行中片面發動意向調查，對一直持續中的協商給予負面評價，多次揚言訴諸罷工。

▲桃園市機師工會罷工協調正式達成協議，勞資雙方達成「核心訴求共識」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園市機師工會去年與華航、長榮資方達成「核心訴求共識」，決定暫緩罷工，不料，協商過程不如預期，決定重啟罷工。（圖／記者楊淑媛攝）

華航強調，協商期間已對飛安獎金達成共識，未來每年公司將增加約一億兩千萬人事支出；至於「明定酒測驗血辦法與懲處規定」、「外籍機師招募」、「建立責任制度」等訴求，以及11項勞資會議題，公司均已針對現有規定進行檢視並會有所調整，辛勞加給部分，現行做法符合ICAO航時規定，且公司也表態願意針對部分工會認為過勞航班逐一檢視，惟必須符合各航線實際作業狀況以維持公平等比原則。

▲▼機師工會。（圖／記者賴文萱攝）

▲機師工會批華航資方片面毀約，但華航反擊，拒絕協商的是機師工會。（圖／記者賴文萱攝）

對於工會指控公司「協商中片面悔約」，事實上公司與機師工會於去年8月簽字同意相關議題協商期間為一年，自去年8月至今總計舉行5次正式協商、1次談話會，以及數次非正式討論。然而機師工會不僅在談判進行中片面發動意向調查，並於今天(2/1)召開會員代表大會，揚言重啟罷工，違反約定、拒絕協商的並非公司，而是機師工會。

華航表示，對未來的談判仍保持審慎樂觀，將秉持誠意繼續與工會代表協商，希望機師工會能重視顧客權益，以公司長遠發展為重，顧及公司其它員工立場，以理性務實態度給予雙方談判空間。華航將秉持誠意，以務實協商的態度與機師工會共謀勞資最大利益，讓此案圓滿落幕。

ET快訊
4歲童星轉大人！金裕貞驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆
平安符掉了女雷殘左半身悲劇　師父揭抓交替：祂左眼貫穿
月台留遺書！27歲男南勢站跳軌慘死　四肢分離影響5430旅客

關鍵字：華航,機師工會,機師

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／長榮鞠躬道歉坦承疏失！　硬起來「擬拒載」擦屁股老外

影／遭4倍大洋男強逼幫脫褲擦屁　2受害長榮空姐警局備案準備提告了

擦屁股洋男回美航班被公開涉洩密　長榮航空「報案要抓洩漏者」

影／春節首波返鄉潮下午4點湧現　連假首日5地雷路段曝光「開車時間多3倍」

不用淚搶台鐵票！「北花直達客運」要來了　車程3.5小時就能到

影／春節最後上班日！破14萬人次先塞爆桃機　「一、二航廈爆量時段公開」

快訊／強度升級！大陸冷氣團快閃　北東低溫狂掉剩13度、周五有感濕冷

影／3000小黃「路過」政院！癱瘓北車交通　怒槓不解決Uber下一次就找總統

影／12縣市再冷一夜！續發10℃低溫特報　負北極震盪凍春節？氣象局回應了

影／一周天氣出爐！周四前「一路回暖飆28度」　年前最後上班日北東再變天

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

任容萱第一次約會超帥獸醫　超直接回答...對方尷尬了！

暖心孫女送奶奶泰迪熊藏驚喜！ 聽已逝老伴喚「我愛妳」秒飆淚

《延禧》「大嘴猴CP」再合體發糖　甜唱《帶你去旅行》都是粉紅泡泡～～

野生皮卡丘騎平衡車超穩逛大街　網笑：快丟寶貝球啊～要跑了

蘇澳轉運站直達大台北專車　縮短行車30分鐘

紅背心之亂吵不停！民眾砲台鐵「沒在聽你講話」　林佳龍緩頰：尊重

影／台南過勞醫「倒下變5歲童」失蹤！妻子發文淚尋：拜託大家了

影／春節首波返鄉潮下午4點湧現　連假首日5地雷路段曝光「開車時間多3倍」

月台留遺書！27歲男南勢站跳軌遭撞慘死　四肢分離影響5430旅客

快訊／機師決議重啟罷工「不排除春節行動」　華航回應了

平安符突掉！女隔兩天雷殘「左半身悲劇」　師父揭抓交替：祂是左眼被貫穿

花了3天！　春節「載客船舶及客運場」全面抽查結果出爐　

直擊／雙鐵票幾乎完售！18:00返鄉潮湧現北車擠爆　客運業：恐塞2hrs

女力發威！ 科展入選男女1：1陳建仁：科學成就女性不輸男性

SJ圭賢爆「人在台灣」零遮掩搭捷運　粉絲認出：居然來了

蘇澳轉運站直達大台北專車　縮短行車30分鐘

乖寶寶柴擠嘴邊肉張嘴　躺腿「手握牙刷」咬咬：我自己來～

宜蘭國民運動中心　新春運動半價饗宴

未來台灣一定缺電　王應傑：政府民間共同努力才能避免

11家高雄武廟美食報乎你知　趙天麟助理趁空當狂嗑臭豆腐

太害羞啦！12星座「戀愛時的表現」曝光...ＯＯ沒有浪漫會死

紅背心之亂吵不停！民眾砲台鐵「沒在聽你講話」　林佳龍緩頰：尊重

具荷拉爆互毆事件身心俱疲　經紀公司宣佈：不續約

新車上路！《聲林》冠軍李友廷獲日本原裝跑旅　直呼：超興奮

單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　遭油罐車輾過身亡

生活熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟..

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

父母遺棄忠仁忠義　死了也無法回..

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

高雄哥刮刮樂中5000　實領超..

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮..

薪水年後發！女兒吃泡麵...爸..

長榮鞠躬道歉坦承疏失！擬拒載洋..

她曝「娘家神奇魔力」！女兒賊們..

一圖看春節天氣變化　北台灣冷暖..

今年這兩款刮刮樂中獎率100％..

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大..

弟結婚成家後…忠仁一人抓輪椅生..

更多熱門

相關新聞

華航工會重啟罷工「不排除春節發動」

機師職業工會華航分會在去年七月起，因改善過勞航班等訴求舉行罷工投票，取得合法罷工權後，隨後在桃園市政府折衝下，於八月底與華航資方達成初步協議，工會同意保留多數訴求於往後一年內協商完畢。然而，自去年七月罷工投票起，華航資方就不斷挑釁，以各種手段威逼飛行員簽下破壞罷工行動之承諾書。今（1日）在臨時會員代表大會中決議，重啟罷工行動。

華航、中原大學簽產學合作意向書

華航推出全新機上盥洗包　

強拉空姐進廁所！華航機師賠10萬

華航全航線促銷　香港來回3千1

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟逝享年42歲

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑瘋萬人

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

婆婆疼爆！她征服夫家讓網想嫁了

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

28年沒見面戶所幫找生母　男當場淚崩

父母遺棄忠仁忠義　死了也無法回家

即／鈕承澤被起訴　確認女方胸部有DNA

母女上吊雙亡　留遺書：財產全給妹

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

高雄哥刮刮樂中5000　實領超悲劇

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮中300萬元

狄鶯終於露面！排隊等吃8千元台菜

更多

最夯影音

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面