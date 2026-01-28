高雄停車場驚見「檳榔炸彈」！一壓爆紅汁多車中招　惡劣手法曝

▲高雄停車場驚見「檳榔炸彈」！一壓爆紅汁多車中招。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚見「檳榔炸彈」！高雄一名苦主在網路發文指出，自強路停車場有人刻意在車格內放置裝滿檳榔渣的寶特瓶，只要車輛入場尋找車位不慎輾壓，就會爆裂造成範圍傷害，現場不少車輛遭殃被噴滿紅紅檳榔汁。警方表示，該行為已觸犯《刑法》毀損罪，目前正擴大調閱監視器追查涉案人。

▲高雄停車場驚見「檳榔炸彈」。（圖／記者賴文萱翻攝）

有民眾在社群平台Threads上發文表示，「到底是誰！！！高雄市自強路停車場似乎有人刻意放檳榔炸彈，原理是裝滿檳榔渣的寶特瓶，將其轉緊後佈置於停車場內，並將瓶口對準車格。待入場車尋找車位時壓到便會受壓爆裂，還會造成範圍傷害。」

▲▼「檳榔炸彈」造成多車受害。（圖／記者賴文萱翻攝）

原PO的愛車慘受到波及，車身被噴滿滿的檳榔汁，只能無奈說，「好吧！我承認還蠻有創意的，但是你搞到我了啊！有這閒工夫請去前線裝地雷吧！」

對此，新興分局表示，目前未接獲相關當事人報案，不過，惡意放置檳榔渣寶特瓶之行為已涉嫌觸犯《刑法》毀損罪、《廢棄物清理法》等法規，本分局獲訊後已派員前往該停車場勘查。

目前警方正擴大調閱周邊監視器影像，積極過濾可疑人員及車輛，務求儘速揪出惡作劇之涉案人。