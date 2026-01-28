　
社會 社會焦點 保障人權

硬上女網友2次害懷孕墮胎！惡狼辯「她身體很誠實」　賠百萬免囚

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中張姓男子性侵女網友，賠100萬獲緩刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中張姓男子約女網友第1次見面，就開車直奔摩鐵，對她硬上2次，害女網友因此懷孕墮胎。張男挨告後，還辯稱兩人是合意性交，因為女網友「嘴巴說不要，身體很誠實」。不過台中地院不採信張男說法，一審依他犯強制性交罪，處3年徒刑。張男急忙上訴，二審法官審酌張男認罪並用100萬和女網友調解，減刑改處張男2年徒刑，緩刑4年，並需接受法治教育2場次。可上訴。

判決指出，張男於2024年5月22日深夜和女網友小美(化名)相約見面，原本講好開車載小美到西屯區中央公園喝酒，半路張男突然表示「想喝酒但擔心警方查緝酒駕」、「有旅館優惠券」，直接打電話詢問摩鐵空房，並再三對小美保證「不會對妳怎樣」，將車開向摩鐵。

張男帶小美進房後，將她拉到大床坐下，又自行脫掉上衣，一邊搭著小美的肩、一邊喝酒聊天，接著突然翻身跨坐在小美身上，小美雖抗拒「不要這樣，我沒有要做」、「不要」，張男仍回應「妳的不要是真的還是故意講的」，對小美性侵得逞，接著又勾著小美的手喝酒，再度性侵她1次，完事後還攬著小美抽菸，繼續摸胸猥褻。直到張男滿意後跑去洗澡，小美急忙向朋友求救「他…X我」、「我真的覺得很噁」、「回去要洗10遍澡」、「他硬來」，朋友急忙叫計程車幫助小美離開，小美隨即報警。

然而張男到案時否認犯行，還辯稱小美在性交過程中雖有說不要不要，「但身體很誠實」等語。全案經台中地院審理，法官不採信張男說法，依他犯強制性交罪，處3年徒刑。

檢方覺得判太輕又上訴，指出張男一直否認犯行，完全沒有悔意，狡辯之詞更完全不尊重被害人的性自主權，還導致小美因此懷孕、墮胎，對小美傷害巨大，一審判決竟對張男處最低刑度。張男則覺得判太重，急忙上訴坦承犯行，並和小美達成調解，要求法官再幫他減刑。

台中高分院審理，法官認為張男以100萬和小美調解，並已先付清30萬元，小美也同意給予緩刑，可見張男已積極彌補過錯、有悔悟之心，且張的性侵手段和暴力、脅迫等激烈手段相比也有差別，沒到極度惡劣，判張男3年徒刑太苛刻，依刑法第59條情堪憫恕幫他減刑，改處2年徒刑，緩刑4年，並需接受法治教育2場次。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

01/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

性侵案台中新聞法律判決性犯罪法治教育

