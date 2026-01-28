　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵新世代列車N700ST新家上梁　未來尖峰運能目標增5成

▲▼高鐵N700ST未來的新家「第二車輛檢修廠」，今舉行上梁典禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵「第二車輛檢修廠」今上梁，高鐵董事長史哲（右起）、交長陳世凱、高雄市長陳其邁出席。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／高雄報導

高鐵引進新世代列車N700ST，首列將於8月抵台。為迎接新車，被喻為「N700ST未來在台灣的新家」的左營基地增建第二車輛檢修廠，今（28）日舉行上梁典禮，預計2027年12月完工。新世代列車12列2028年底全數交車後，未來整體車隊將可達50列，尖峰運能將可提升25%，願景預計尖峰運能可增加50%。

台灣高鐵通車營運已滿19年，迄今累計旅運超過9億8千萬人次，且運量不斷攀升創新高。因應未來旅運需求，高鐵公司將引進新世代列車N700ST，總計採購12組。首部新車N700ST列車今年7月即可自日本出廠，預計8月運抵台灣、2027年下半年開始投入營運服務，預估12組N700ST全數上線後，尖峰時段運能將提升25%。

因應高鐵新世代列車N700ST今年8月起陸續交車，新車的新家「第二車輛檢修廠」興建工程於2024年1月動工，今天舉行上梁典禮，交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁及台灣高鐵公司董事長史哲共同主持祈福儀式，在鋼梁安裝螺栓，祈求工程平安順利。

高鐵董事長史哲表示，左營基地第二車輛檢修廠是高鐵新世代列車N700ST的重要建設之一，高鐵每天晚上收班之後，幾乎所有列車都要回到基地，高鐵5200多位同仁，有一半在運務，一半在維修；有一半是大家看得到的，有一半是大家看不見的，而這看不見的這一半多數的人，都在這個基地裡面，進行夜間檢修與保養工作。

史哲指出，高鐵每天凌晨0點05分收班之後，到隔天早上5點50分第一班車出發，能用來維修的時間只有不到5個小時，在這短短4、5個小時內，要完成車輛的日檢、月檢，以及正線上的相關作業。今天大家所享受到的高鐵準點，其實背後是非常高強度的投入，他可以很自豪地說，目前高鐵準點率幾乎是世界第一。

史哲表示，19年前高鐵剛開通時，日均運量大概只有4.6萬人次，現在日均運量已來到22.5萬人次，這幾年幾乎每年都以1萬人次的速度在成長，每逢周五、周六、周日，幾乎每天運量都超過30萬人次，現在很擔心現有運能會不夠，因此2年前就意識到必須要為下一個階段做好準備，新車加入絕對不是只有買車，還有後續的維修能量等配套。

▲▼高鐵N700ST未來的新家「第二車輛檢修廠」，今舉行上梁典禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵「第二車輛檢修廠」今舉行上梁典禮。（圖／記者李姿慧攝）

史哲強調，高鐵對台灣整體均衡發展具有關鍵性影響，未來新世代列車12組加入後，在尖峰時刻，運能可以從20%提升到50%，期待最高峰值可達到南北對開1小時12班列車運能，代表北高會有4班直達車，最壅塞的桃園、新竹到尖峰時刻也會有1小時8班直達車。

交通部長陳世凱指出，期許第二檢修廠能在明年8月之前完工，因應明年8月新列車正式上線，新的檢修場必須要先完成。除第二檢修廠之外，左營基地的總機廠也有擴建和改建工程，期許高鐵公司能夠同時努力，並且如期、如質完成。

左營基地「第二車輛檢修廠」未來除可做為N700ST及700T二種列車駐車空間外，並可執行全車隊列車所需之日檢、月檢與車輛清洗作業，維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，滿足未來車隊規模擴增所增加之維修及駐車需求。

▲▼高鐵N700ST未來的新家「第二車輛檢修廠」，今舉行上梁典禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲為迎接N700ST新車，高鐵「第二車輛檢修廠」今上梁。（圖／記者李姿慧攝）

左營基地「第二車輛檢修廠」全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，配置有6股檢修軌，車輛維修能量將從現行約38組提升至47組，提升約23.7%，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，提升約13.6%。

「第二車輛檢修廠」已取得綠建築合格級證書，興建過程中將大量採用低碳的建材與設備，更規劃在屋頂廣設太陽能板、配備廢水回收再利用等環保裝置，完工後將是台灣高鐵公司第一棟擁有綠建築認證的基地，以落實台灣高鐵實踐ESG的企業社會責任。

