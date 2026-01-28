豐原蛋雞場爆禽流感「隱匿不報」　盧秀燕：7千隻全撲殺

▲台中蛋雞場爆發禽流感，業者未通報，還涉嫌偷埋雞屍。台中市長盧秀燕今天證實7000隻雞隻將撲殺，也會開罰業者。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

即將過年，但台中市豐原區一處蛋雞場近日驚傳大量雞隻異常暴斃，引發地方恐慌。台中市長盧秀燕今（28）日受訪證實，經農業局採樣送驗，結果呈現「禽流感陽性」。市府已緊急成立前進指揮所，將針對案場約7000多隻雞進行全面撲殺，並追蹤已流出的雞蛋下架銷毀。

盧秀燕表示，接獲通報後，市府立即啟動防疫機制，目前已採取四大緊急措施：第一，對案場進行全面消毒；第二，針對案場工作人員及人車進行嚴格管制；第三，針對該場流出的雞蛋進行追蹤、下架並銷毀；第四，由於確診禽流感，案場內所有雞隻將在這一兩天內完成全面撲殺。盧秀燕強調，目前台灣已有數個縣市傳出禽流感疫情，台中市境內共有171個養雞場，農業局將展開全面訪查與宣導，嚴防疫情擴散。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業局長李逸安指出，該雞場規模約7000多隻，業者在發現雞隻死亡後，未依規定主動通報，甚至自行掩埋雞屍。針對隱匿疫情及違法處置行為，市府將依《動物傳染病防治條例》重罰新台幣5萬至100萬元罰鍰。

針對民眾最關心的雞蛋流向，衛生局長曾梓展表示，該蛋雞場主要透過網路自行銷售，目前衛生局正全面清查相關販售通路，並呼籲已購買的民眾暫勿食用。衛生局也提醒，冬天天氣寒冷是禽流感好發季節，民眾食用雞肉或雞蛋時務必「完全煮熟」，以降低感染風險。