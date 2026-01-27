　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚雨加大！　「下最多」地區曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天晚間至周三清晨，大台北山區、基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢發生；周六日間鋒面系統自台灣北部海域通過，夜間另一波東北季風再增強。

▼北部轉為濕冷天氣。（圖／資料照）

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

黃國致指出，今天起東北季風增強，北台灣氣溫明顯下降；周三為這波冷空氣最強的時候，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

今晚至周三晨注意局部較大雨勢

黃國致說，受華南雲雨區東移影響，台灣周邊水氣偏多，中部以北、東北部容易有局部短暫陣雨；今晚至周三清晨，大台北山區、基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢發生。

黃國致提到，氣溫方面，北部及宜蘭高溫約15-20度，低溫下探13-15度；中部及花蓮高溫約20-25度，低溫約11-17度；南部及台東高溫約23-27度，低溫約14-18度。

周末再變天

黃國致分析，周四、周五東北季風減弱，轉為偏東風環境，水氣減少，各地轉為多雲到晴的穩定天氣，僅基隆北海岸、東部、恆春半島有零星短暫雨。

黃國致表示，周六日間鋒面系統自台灣北部海域通過，夜間另一波東北季風再增強，預計持續影響至下周二；受到華南水氣移出影響，周末期間台灣周邊水氣增多，北部、東部、中部山區有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲；下周一水氣減少，除迎風面地區仍有降雨外，其他地區轉為多雲到晴。

黃國致指出，氣溫方面，北部及東北部高溫下降至17-19度，中南部及花東高溫略降1-2度；夜晚清晨北部、東北部感受較涼，西部日夜溫差大多留意。

