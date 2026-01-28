　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2000元大鈔沒人收？ 內行揭「1行業」最愛　隱藏用途曝： 很招財

200元和2000元在市面上少見，許多店家怕收假鈔都拒收。（圖／報系資料照）

▲200元和2000元在市面上少見，許多店家怕收假鈔都拒收。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

新台幣鈔券未來即將改版，引發不少民眾關注。央行總裁楊金龍日前指出，初步規劃包含100元至2000元在內，共五種面額的新台幣鈔券都將進行設計調整。不過，在改版尚未上路前，現行2000元鈔票的使用問題，卻再度成為討論焦點。

近日有民眾在社群平台Threads發文，分享自己持有2000元紙鈔卻四處碰壁的經驗。他表示，無論是在夜市、菜市場，甚至是瓦斯行、魚市場，都遭到店家拒收，讓他相當困擾，並直言：「阿不然2000大鈔是做出來幹什麼用的，如果不收那幹嘛還做出來？！我碰壁了好幾次了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，引發大量網友留言討論，不少人分享另類用途，建議將2000元鈔票當作象徵招財的「五色錢」。有人回應：「拿來擺風水大陣的，錢都游回撲滿裡」、「建議你再準備1000、500、200、100的乾淨新鈔各一張，連同這張2000就一起放在長皮夾裡面當做五行五色錢」、「過年必備五色錢」。

除了風水用途，也有網友提出實際解方，認為不必太過煩惱使用問題，「去ATM存進去再領千元鈔出來就好了」、「麥當勞、便利商店、全聯、公共交通（捷運、火車站）、連鎖藥局，以上絕對收，而且店面也多」。

另外，也有網友分析2000元鈔票的優點，「彩券行收，剛好一張就可以買新出的2000元的刮刮樂」，也有分享印刷2000元的實際原因，「這題我剛好問過在央行工作的朋友，她說當初好像是印刷成本考量，就是印1張2000元，就不用印2張1000元，因為不好用，會鼓勵同仁領錢時，領200元跟2000元到市面流通，所以市面流通的200元、2000元不少都是央行員工領到後，拿去外面用掉的」。

延伸閱讀
尾牙1陋習員工受不了！Z世代不忍「提問這句」　公司翻盤改制度
王識賢爆「婚宴演出放鳥」！新人崩潰要求違約金　經紀人傻眼曝實情
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳
快訊／高畑充希生了！　岡田將生當爸發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從追人次到拼感動　王全玉、楊勝評：台灣觀光轉型應重價值與體驗

霍諾德攀101酬勞8位數！資深媒體人分析「難度+風險」：有點低價

今晚明晨最冷「低溫探10度」　周末雨區再擴大

尾牙「最想要獎品」不是現金、iPhone？一獎項大票心動：羨慕

賀陳旦批「北宜高鐵」數據美化　陳世凱：專業評估不需要被質疑

一堆煩惱！黃大米曝「消業障祕法」秒燦笑　大票人認證：超療癒

好市多新制「熟食區限會員進入」台灣官方證實！一票讚：早該這樣

難得去五星級飯店「超多人穿新衣鞋」　員工曝慘況：一路衝到廁所

台北燈節第二IP搶先曝光？觀傳局釋出角色剪影　網友嗨喊竟跟泡泡瑪特合作

高鐵去年12月旅運創新高　估今年3月累計破10億人次

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

從追人次到拼感動　王全玉、楊勝評：台灣觀光轉型應重價值與體驗

霍諾德攀101酬勞8位數！資深媒體人分析「難度+風險」：有點低價

今晚明晨最冷「低溫探10度」　周末雨區再擴大

尾牙「最想要獎品」不是現金、iPhone？一獎項大票心動：羨慕

賀陳旦批「北宜高鐵」數據美化　陳世凱：專業評估不需要被質疑

一堆煩惱！黃大米曝「消業障祕法」秒燦笑　大票人認證：超療癒

好市多新制「熟食區限會員進入」台灣官方證實！一票讚：早該這樣

難得去五星級飯店「超多人穿新衣鞋」　員工曝慘況：一路衝到廁所

台北燈節第二IP搶先曝光？觀傳局釋出角色剪影　網友嗨喊竟跟泡泡瑪特合作

高鐵去年12月旅運創新高　估今年3月累計破10億人次

兒遭爆餵毒騙砲！　伍思凱消失歌壇「傳財富自由」...趙傳親揭內幕

怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　肇事運將自責：是我沒綁好

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

228捍衛港都領空！雄鷹交手培證英雄　再迎戰陽岱鋼OISIX新潟

交通事故受害者家屬小組提四大改革訴求　籲提高強制險給付

發發推「白雪莓莓」2款新品　還有限時買6送1

IKEA百件商品宣布降價　三人沙發立省2千元、生活單品29元起

陳冠宇報到！自嘲Windows 95熱機慢努力拚正選：來都來了

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

邱議瑩幫牽線！蕭美琴首面助選看板曝　跟高雄左楠張以理同框

【奶音可愛爆擊】弟弟下課追上來送老師小玫瑰♥

生活熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

牽車護身障者過馬路　最暖國中弟現身

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

台灣人才知道的「神秘口訣」！一看全噴笑

2童看IMAX電影吵整場！美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」

快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

1句話「瞬間暴露很久沒出國」　網爆共鳴：太丟臉

更多熱門

相關新聞

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

農曆新年將近，各家公司陸續舉辦尾牙與春酒活動，不少員工除了期待抽獎環節能否抱回大獎，也同時擔心是否會在活動中被點名上台表演。近年來，「尾牙強迫表演」的職場文化再度引發討論，不少民眾直言，這類安排不僅令人壓力倍增，更被形容是「根本是在懲罰員工」，相關話題在網路上掀起熱烈共鳴。

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

比攀101還猛？國道驚見「真人高空走鋼索」...網跪了

比攀101還猛？國道驚見「真人高空走鋼索」...網跪了

超商結帳報會員怕被記電話？內行「1招解」

超商結帳報會員怕被記電話？內行「1招解」

「換我去爬101」亞洲媽怎麼說？萬人笑翻：一定有聽過

「換我去爬101」亞洲媽怎麼說？萬人笑翻：一定有聽過

關鍵字：

Threads2000元鈔票刊王

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

Toyz獄中結婚了！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面