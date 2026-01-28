大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年將至，許多人正忙於年終大掃除，但在整理舊衣時可得留意，並非所有衣服都能往回收箱塞。新北市環保局昨（27）日提醒，舊衣回收也有講究，若誤將內衣褲或破損衣物投入回收箱，不僅會造成後端處理困擾，更可能面臨最高新台幣6000元的罰鍰，呼籲市民務必落實正確分類。

貼身衣物非回收品 這4類請丟一般垃圾

新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」發文提到，舊衣服雖然可以回收，但有嚴格的品項限制。以下「4大類」衣物，請直接丟入一般垃圾：分別為內衣褲、泳衣、睡衣，以及破損或有明顯髒污的衣物。

環保局強調，只要是貼身接觸私密處或已經破損的衣物，都不屬於可回收範圍，民眾應使用專用垃圾袋包裝後，交由循線垃圾車處理。

亂丟恐吃罰單 最高可處6000元罰鍰

值得注意的是，舊衣回收箱並非「萬能垃圾桶」。根據《廢棄物清理法》第12條規定，若民眾將內衣褲、破損衣物等不可回收物投入回收箱，依法可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

至於乾淨且完好的舊衣，則建議清洗整理後，再採行捐贈慈善團體、投入核准舊衣回收箱，或交由清潔隊回收車處理。

