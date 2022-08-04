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陸禁我白帶魚 「納入營養午餐」？網笑：建議禁龍蝦、鮑魚

白帶魚（圖／CFP）

▲大陸3日宣布暫停台灣柑橘類、白帶魚與冷凍竹莢魚等輸入中國。（圖／CFP）

記者鄭文晴／綜合報導

裴洛西旋風來台，中國大陸除了今（4）起展開3天軍演「圍台」，也對台灣100多家食品祭出禁令，大陸海關更昨（3）日更無預警宣布，暫停台灣柑橘類、白帶魚與冷凍竹莢魚輸入中國，消息一出引PTT網友一片熱議。

農委會主委陳吉仲昨天表示，台灣的白帶魚外銷幾乎都在中國市場，影響層面最大。記者問道，是否考慮將白帶魚、竹筴魚納入營養午餐？漁業署署長張致盛則回應說，不同魚種的特性不一樣，低年級學童需注意魚刺等問題，會再評估不同需求。

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▲▼新北市長侯友宜12/9視察轄下板橋國小，針對學校營養午餐所採用的豬肉作萊劑檢測，並要求校方一定要落實檢測工作，不能讓萊豬進入校園。（圖／記者湯興漢攝）

▲是否將白帶魚、竹筴魚納入營養午餐還有待評估。（示意圖／記者湯興漢攝）

消息一出，隨即在PTT引發發熱議，「中共禁啥，我們小朋友就可以吃啥」、「小朋友營養越來越好」、「小朋友的選擇越來越多了」、「難怪現在小孩那麼高，午餐都有魚了」。

也有人搞笑表示，「建議禁龍蝦、鮑魚」、「乾脆開吃到飽」、「小朋友被魚刺噎死算是民主鬥士嗎」、「民主的魚又多了兩種」、「石斑：原來我沒刺(扭)」、「再多禁一些，就不需要救石斑魚了」。

不過有網友認為吃魚有安全疑慮，「小朋友不是嬌嫩到不能吃魚刺，是吃出事會被家長告到脫褲子，當然要避險。」

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