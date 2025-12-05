封鎖小紅書1年　他力挺「反對的人就是支持詐騙」：行政院要挺住

▲小紅書涉詐1706件遭封1年。（圖／視覺中國）



記者施怡妏／綜合報導

小紅書APP涉詐事件累積達1706件，內政部發函給小紅書母公司「行吟信息科技」，要求改善遭「已讀不回」，也無法開罰，內政部昨宣布封鎖1年。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌表示，小紅書母公司對訊息不讀不回，不願意配合，若發生詐騙案怎麼查？「誰反對封鎖小紅書，誰就是支持詐騙。」

台灣青年民主協會理事長張育萌在臉書發文，內政部採取此行動正當性非常強，這兩年小紅書涉詐案件1706件，財損超過2億元，「這種詐騙案，刑事局抓到後，無法調小紅書資料。這要怎麼偵查？」他支持行政院封鎖小紅書，「這一步絕對是對的，行政院務必挺住，而且非常重要。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅有明確的詐騙數據為證，且早在上個月，就發函給小紅書在上海的母公司，要求改善，但是公司至今不讀不回，張育萌直言「你整間公司擺爛，還想在台灣上架？門都沒有。這題結論很簡單：誰反對封鎖小紅書，誰就是支持詐騙。」

貼文一出，底下網友紛紛表示，「行政院要硬起來」、「政府早就該這麼做了」、「太棒了，早該封鎖，一堆垃圾訊息」、「希望不要再有人講政府都不打詐了」、「讚，我也被騙過」。

留言中，很多人都在問為何不禁FB，張育萌回應「有管道處理啊。關鍵在於小紅書不讀不回，我國又無法偵查。」其他網友補充，「很多人都拿FB來比，簡單區分差異，小紅書沒給，FB有給資料，抓不抓得到再說；詐騙猖獗又不配合政府提供資料，這跟地下集團有何兩樣。」

刑事局昨公布，小紅書App自2024年起至今，涉及詐騙事件累計達1706件。內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，將對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。數位發展部回應指出，待正式行政處分送達後，TWNIC（台灣網路資訊中心）將依程序協助啟動限制。

為什麼不禁臉書？民進黨立委林月琴表示，臉書今年已被數發部重罰超過千萬，原因就是《詐防條例》，如果同樣情形發生在小紅書上面，政府卻沒辦法對小紅書開罰，因為他不理會台灣政府，一直都不願意配合台灣的法律，給予時間說明也完全不回覆，也就是說，當人民被詐騙時，政府沒辦法處置小紅書。