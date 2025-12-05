　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／還原鯛魚錯檢過程！求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」鬧出烏龍，因檢驗數值遭到人為更動，導致錯誤數值被放大10倍。衛生局長今（5）日再度還原過程，指出究責部份，不排除到高層；求償部分則會依照國賠。

▲高雄市衛生局長黃志中（中）。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局長黃志中（中）今日再度說明台灣鯛魚排烏龍案。（圖／記者吳世龍攝）

衛生局長黃志中強調，機器沒有出問題，因檢驗報告公布後，產品必須下架回收，業者即提出質疑，因此衛生局回頭再檢視，同時業者也確定產品沒問題，等於是複驗後第3次去檢查所有流程，包括從報告產出的控制條件，昨天再回去電腦後台出問題，這部分過去沒有人去動，但是她就更動了。

黃志中表示，因電腦都會記錄誰去操作，查出是陳姓女研究助理，證據蠻明確，雖有進行檢體複核，但是後續職代接手時，依照慣性，認為都做了相關設定，所以再把一次程序跑過，沒有再重新檢視，這是一個錯誤。複驗過程都應注意卻被變動，針對這個錯誤，衛生局會增加程序確認。

▲▼全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃志中表示，當事陳姓女研究助理到案後已承認錯誤，不會只有追究責操作人員疏失，不排除到高層；面對求償部分，將會依國賠，該負責就負責，今天也派人向對方致歉。

12/03 全台詐欺最新數據

小紅書拒配合打詐！　綠曝Line、Meta都配合：為何要給例
快訊／35歲女開遊覽車撞機車！　騎士當場死亡
鯛魚排抽驗出大包！　漁民阿伯「大度不提告」：以後注意就好
快訊／8歲兒被爆霸凌同學　賴瑞隆道歉自責：先動手就是不對
突禁小紅書惹議　總統府：尊重、支持內政部決策
快訊／TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺！　粉絲崩潰轉圈圈
快訊／逢甲商圈驚悚墜樓！　男頭部重創慘死
《信號2》恐永遠石沉大海！　網崩潰：我等了10年
勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

交往竹科男「像和ATM談戀愛」　她想分全看傻

她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

即／鯛魚錯檢求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

年輕人愛上1手機配件　網笑：10年前流行過

台灣虎航「醉漢失控」全被錄！　日航警架下飛機

2026馬年！　5生肖要小心

台人飛日本「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭

鯛魚禁藥竟是烏龍！養殖戶怒要高雄負責

相關新聞

離職女研究員身影曝！「鯛魚驗藥烏龍」她認了　

離職女研究員身影曝！「鯛魚驗藥烏龍」她認了　

高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，但全案卻是一場烏龍，竟是一名已離職女研究員人為錯誤導致數據被放大10倍。衛生局在4日將全案移送檢調偵辦，警方晚間已找到陳姓女子，已赴陳女住家，帶回警局釐清過程，現在她的身影也曝光。

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市要究責

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市要究責

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

高雄台灣鯛鯛魚排禁藥動物用藥

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

「台灣封小紅書」登微博熱搜　陸網笑了

