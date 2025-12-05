快訊／還原鯛魚錯檢過程！求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」鬧出烏龍，因檢驗數值遭到人為更動，導致錯誤數值被放大10倍。衛生局長今（5）日再度還原過程，指出究責部份，不排除到高層；求償部分則會依照國賠。

▲高雄市衛生局長黃志中（中）今日再度說明台灣鯛魚排烏龍案。（圖／記者吳世龍攝）



衛生局長黃志中強調，機器沒有出問題，因檢驗報告公布後，產品必須下架回收，業者即提出質疑，因此衛生局回頭再檢視，同時業者也確定產品沒問題，等於是複驗後第3次去檢查所有流程，包括從報告產出的控制條件，昨天再回去電腦後台出問題，這部分過去沒有人去動，但是她就更動了。

黃志中表示，因電腦都會記錄誰去操作，查出是陳姓女研究助理，證據蠻明確，雖有進行檢體複核，但是後續職代接手時，依照慣性，認為都做了相關設定，所以再把一次程序跑過，沒有再重新檢視，這是一個錯誤。複驗過程都應注意卻被變動，針對這個錯誤，衛生局會增加程序確認。

▲全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）



黃志中表示，當事陳姓女研究助理到案後已承認錯誤，不會只有追究責操作人員疏失，不排除到高層；面對求償部分，將會依國賠，該負責就負責，今天也派人向對方致歉。