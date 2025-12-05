　
生活 生活焦點

同一句「我愛你」，可能意思完全不同？專家揭情侶最容易踩雷的「字詞陷阱」

▲▼愛情,情侶,溝通,詮釋,字詞,表達。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲專家強調，與其只聽伴侶說出「愛你、願意承諾」，更重要的是了解對方的真實定義，才能避免期待落空，朝著同一方向前進。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

交友軟體自我介紹中，常能看到各種「關鍵詞」：有人寫「重視忠誠」、有人標註「渴望真愛」，看似簡短幾個字，就像替自己貼上標籤，讓人對其性格、價值觀產生初步想像。如果你剛好也認同這些價值，甚至還會因此按下右滑。但國外網站《Bustle》分享，專家提醒，當交往正式展開，這些看似美好的字詞，也會伴隨進入一段感情裡，而說出口的「愛」或「承諾」，其實並不代表彼此真的合適。

TikTok創作者兼分手教練@lauraleabalanced指出，很多人在談戀愛時，把「愛、忠誠、結婚、承諾、信任」等抽象字詞掛在嘴上，但每個人的定義可能完全不同。如果沒有先釐清，就容易因期待落差造成傷害。「光說這些話還不夠，你必須真正去定義它們。」她提醒，兩個人對同一個字可能有截然不同的理解，越早知道越好，才不會在日後心碎。

諮商專家@mental_unwind也在影片中表示，所有人都知道「溝通對一段關係很重要」，大家也明白語言會帶有意義，「但我們很少討論的是，那些詞語在字典之外、對你而言到底代表什麼？」她說，真正影響感情走向的，往往不是字詞本身，而是背後的意義。

為何「定義重要詞彙」會影響你們是否合適？

▲▼愛情,情侶,溝通,詮釋,字詞,表達。（圖／取自免費圖庫pexels）

心理治療師Danielle Sethi（LMFT）指出，人們常以為自己和伴侶說著同一種語言，其實卻在表達完全不同的需求。「這些字的意義，是由生活經驗所塑造。」因此每個人內心的詮釋版本都不一樣。

舉例來說，對一方而言，「忠誠」＝不論何時都要立場一致；對另一方而言，「忠誠」＝就算有爭執也不會離開。若沒有明說，雙方可能會覺得對方「不夠支持自己」或「忽略自己感受」，卻不知道彼此根本是「在說不同語言」。Sethi強調，這並非誰對誰錯，而是需要對焦。

若沒有釐清這些字詞的意義，伴侶之間就很容易因挫折、吵架，甚至因此走向分手。而當兩人交換定義時，其實是在交換內心敏感區域，包含恐懼、不安、期待與過往的傷痕。也唯有理解彼此的底層想法，你才能看見「對方真正需要什麼」，並判斷是否能一起往未來邁進。

她形容這就像「重新設定一組共用指南針」，確保你們走向的方向一致，而不是越走越遠。

如何開始這種對話？

Sethi鼓勵，這不需要像「家庭會議」般正式，反而可以自然地穿插在生活中，像是第一次約會時輕鬆問：「你過去的愛情是什麼樣子？」；討論是否成為彼此唯一時，談談「承諾」對你是什麼意思？吵架時停下來問：「等等，你心中忠誠的定義是？」

Sethi說：「把深度話題放進日常時刻，會讓這件事變得更自然、更好開口。」隨著感情培養、談到未來、或出現摩擦時，都能用一句「你所說的那個字，具體是什麼意思？」取代情緒性的互吵，反而更有助於感情成長。

▲▼愛情,情侶,溝通,詮釋,字詞,表達。（圖／取自免費圖庫pexels）

怎麼判斷不合，是「底線不同」還是「可磨合」？

觀察自己聽到對方的定義後的感受，是覺得安心、有共鳴？還是震驚、無法認同？臨床心理學家、性治療師 Dr. Jasmonae Joyriel指出，並非所有差異都是警訊，有些像是「成功的定義」、「企圖心強弱」，就算不同也能磨合；但像「忠誠」、「家庭觀」、「婚姻意義」這類底線價值，若定義不合，往往很難妥協，「不忠對多數人來說無法接受，比起志向不同更會造成關係破裂。」

因此想結婚生子＝須先定義「婚姻」「家庭」的樣貌是否一致；想穩定走下去＝須釐清「忠誠」「承諾」的界線；想輕鬆交往＝須討論「自由」「信任」的範圍。另外，Sethi提醒，人生會改變，這些定義也會跟著演變，因此長期關係中，也需要適時重新確認，才能確保彼此仍在同一頁上。

感情裡最傷人的，往往不是對方沒做到，而是彼此以為「你明白我的意思」。真正的浪漫不是只說「我愛你」，而是願意花時間問：「對你來說，愛是什麼？」當兩個人都願意一起釐清這些「詞彙」，才能把感情鋪在真正堅固、透明的地基上。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

同一句「我愛你」，可能意思完全不同？專家揭情侶最容易踩雷的「字詞陷阱」

在感情互動中，最讓人困惑的莫過於「他到底喜不喜歡我？」有時候對方不會直說，但行為早已透露答案，以下整理出「他其實沒有那麼喜歡你」的5個隱性徵兆，讓你在曖昧或相處中看得更清楚，避免投入太多情緒卻換來失望。

