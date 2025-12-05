只是分家「iPASS MONEY錢不會不見」　網曝1狀況：才要領出來

▲LINE Pay Money正式上線。（圖／LINE Pay提供）



網搜小組／劉維榛報導

「錢不會不見啦！」一名網友直呼，LINE Pay與iPASS MONEY只是終止合作，結果社群上瘋傳「要趕快把錢領出來」的警告訊息，讓不少用戶誤以為iPASS MONEY即將消失。文章引發熱議，「不想另外下載一個App，浪費空間」、「因為不用那麼多支付，管理也累」。

一名網友在Threads直呼，其實iPASS MONEY只是跟LINE Pay分家而已，又不是App系統直接消失，為何社群上很多人都在宣傳「要趕快把錢提出來？」

底下網友熱議，「因為不想多下載一個App」、「App工程師路過，也是覺得無奈」、「很簡單！就是不想用一卡通，所以就趕快領錢」、「我只是要轉錢給好友，沒那個功能後，錢只會擺在那裡，何必呢」、「一堆朋友跟我說錢會不見...我直接翻白眼」、「因為不用那麼多支付，管理也累」、「用戶習慣不同」。

用戶確實不用擔心「錢會不見」，因為LINE Pay只是取得電子支付執照，並推出自家「LINE Pay Money」，而未來所有錢包功能會移到LINE Pay Money，但目前錢包裡的餘額並「不會自動轉到LINE Pay Money」，而是會留在iPASS MONEY。

iPASS一卡通官網強調，所有原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，將於2026年1月1日起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP上，任何服務異動將不會影響用戶的iPASS MONEY帳戶餘額。

如果用戶懶得額外下載「一卡通iPASS MONEY」，就要記得在12月31日前，把LINE Pay錢包裡面的錢轉回自己銀行帳戶，之後想使用LINE Pay Money的話，再透過連結帳戶儲值即可。

關於iPASS MONEY提領手續費部分，以下銀行帳戶免手續費：聯邦商業銀行、LINE Bank、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行、農業金庫、王道商業銀行、臺灣中小企業銀行、瑞興商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行。