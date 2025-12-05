　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只是分家「iPASS MONEY錢不會不見」　網曝1狀況：才要領出來

▲▼LINE Pay Money 。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay Money正式上線。（圖／LINE Pay提供）

網搜小組／劉維榛報導

「錢不會不見啦！」一名網友直呼，LINE Pay與iPASS MONEY只是終止合作，結果社群上瘋傳「要趕快把錢領出來」的警告訊息，讓不少用戶誤以為iPASS MONEY即將消失。文章引發熱議，「不想另外下載一個App，浪費空間」、「因為不用那麼多支付，管理也累」。

一名網友在Threads直呼，其實iPASS MONEY只是跟LINE Pay分家而已，又不是App系統直接消失，為何社群上很多人都在宣傳「要趕快把錢提出來？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「因為不想多下載一個App」、「App工程師路過，也是覺得無奈」、「很簡單！就是不想用一卡通，所以就趕快領錢」、「我只是要轉錢給好友，沒那個功能後，錢只會擺在那裡，何必呢」、「一堆朋友跟我說錢會不見...我直接翻白眼」、「因為不用那麼多支付，管理也累」、「用戶習慣不同」。

用戶確實不用擔心「錢會不見」，因為LINE Pay只是取得電子支付執照，並推出自家「LINE Pay Money」，而未來所有錢包功能會移到LINE Pay Money，但目前錢包裡的餘額並「不會自動轉到LINE Pay Money」，而是會留在iPASS MONEY。

iPASS一卡通官網強調，所有原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，將於2026年1月1日起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP上，任何服務異動將不會影響用戶的iPASS MONEY帳戶餘額。

如果用戶懶得額外下載「一卡通iPASS MONEY」，就要記得在12月31日前，把LINE Pay錢包裡面的錢轉回自己銀行帳戶，之後想使用LINE Pay Money的話，再透過連結帳戶儲值即可。

關於iPASS MONEY提領手續費部分，以下銀行帳戶免手續費：聯邦商業銀行、LINE Bank、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行、農業金庫、王道商業銀行、臺灣中小企業銀行、瑞興商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相
公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

水質檢測啟動、跨區調度供水　謝國樑：基隆用水無虞請市民放心

只是分家「iPASS MONEY錢不會不見」　網曝1狀況：才要領出來

小紅書不讀不回被禁！沈伯洋曝「接下來還有好幾步」：大家要穩住

禁小紅書「回收大、反彈小」　媒體人：辛苦刑事局當打手

封鎖小紅書1年　他力挺「反對的人就是支持詐騙」：行政院要挺住

台大紀念品商店爆違法解僱　工會控：副校長涉職場霸凌

同一句「我愛你」，可能意思完全不同？專家揭情侶最容易踩雷的「字詞陷阱」

華航開放空服員戴眼鏡「運動鞋也評估中」　虎航跟進再推新制服

小紅書禁1年「APP沒刪會被罰？」用VPN翻牆後果　百萬用戶一次看

快訊／台鐵貨物列車「調車人員遭撞」身亡　事故原因釐清中

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

水質檢測啟動、跨區調度供水　謝國樑：基隆用水無虞請市民放心

只是分家「iPASS MONEY錢不會不見」　網曝1狀況：才要領出來

小紅書不讀不回被禁！沈伯洋曝「接下來還有好幾步」：大家要穩住

禁小紅書「回收大、反彈小」　媒體人：辛苦刑事局當打手

封鎖小紅書1年　他力挺「反對的人就是支持詐騙」：行政院要挺住

台大紀念品商店爆違法解僱　工會控：副校長涉職場霸凌

同一句「我愛你」，可能意思完全不同？專家揭情侶最容易踩雷的「字詞陷阱」

華航開放空服員戴眼鏡「運動鞋也評估中」　虎航跟進再推新制服

小紅書禁1年「APP沒刪會被罰？」用VPN翻牆後果　百萬用戶一次看

快訊／台鐵貨物列車「調車人員遭撞」身亡　事故原因釐清中

快訊／台股收盤大漲185.18點　台積電漲15元至1460

獨／樋口飯糰搬家！員工路口舉牌吸客　老客人：終於找到你們

LIVE／IU、朴寶劍、舒華、IVE大咖降臨高雄　《ETtoday》14點直播

偷運貓挨罰50萬拒絕！惡男土地被查封　找到鏟屎官8貓萌樣曝

快訊／刀手狠砍夏天倫已落跑柬埔寨　警追幕後疑「美鷹會」動手

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進　台南交通明年進入軌道元年

快訊／玉木宏升格二寶爸！　愛妻木南晴夏報喜第二胎誕生

還真巧！百度人名庫與招標評審名單一樣　採購方推責：小姑娘心急

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

生活熱門新聞

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

快訊／台鐵貨物列車「調車人員遭撞」身亡　事故原因釐清中

即／鯛魚錯檢求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

交往竹科男「像和ATM談戀愛」　她想分全看傻

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

冬至罕見巧遇天赦日　命理師示警「恐收一波人走」

FB、LINE也該封！投資網紅轟「明年用選票教訓你們」

年輕人愛上1手機配件　網笑：10年前流行過

更多熱門

相關新聞

LINE錢包「快把錢轉出來」！他曝超簡單作法

LINE錢包「快把錢轉出來」！他曝超簡單作法

LINE Pay與iPASS MONEY將在年底結束合作，而用戶最關心的就是錢包餘額該怎麼辦？一名網友分享，如果不想另外下載「一卡通iPASS MONEY」APP處理款項，可以在12月31日之前，把錢轉到其他帳戶就好，等未來想使用「LINE Pay Money」時，再進行帳戶連結儲值即可。

LINE Pay Money上線1活動「他爽賺300塊」

LINE Pay Money上線1活動「他爽賺300塊」

LINE Pay Money 今下午正式啟動！　一圖看開通3步驟

LINE Pay Money 今下午正式啟動！　一圖看開通3步驟

普發1萬入帳！陳志金曬入帳截圖曝「2種備註」

普發1萬入帳！陳志金曬入帳截圖曝「2種備註」

帳戶幫轉帳卻無罪　法院認證他是受害人

帳戶幫轉帳卻無罪　法院認證他是受害人

關鍵字：

LINE Pay Money一卡通iPASS MONEY餘額轉帳分家年底錢不見

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面