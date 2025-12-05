禁小紅書「回收大、反彈小」　媒體人：辛苦刑事局當打手

▲小紅書。（圖／路透）

刑事局4日下午公布，因「小紅書」App於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此要「封鎖」小紅書一年。媒體人羅友志對此表示，以「詐騙很多」的理由來禁小紅書，確實精準，雖然禁小紅書很沒品，但「回收很大，反彈最小」。

媒體人羅友志在臉書粉專「羅友志 友話直說」上發文表示，禁小紅書的原因有很多，但以「詐騙很多」這個安全理由，確實精準，但他只能說，刑事局辛苦了，「要你當打手，還這麼低級的打手」。

羅友志還透露，他的朋友就說，如果小紅書2億元算高，臉書應該更多，甚至還有LINE，還有個朋友，他第一時間的反應就是，「果然學美國爸爸，學很像」。

羅友志直言，動老百姓蛋糕，就是最笨的行為， 小紅書大部分的使用者是女生、高中及大學生，這些下一波「首投族」，「怎麼可以讓你們被『紅媒』影響？而且，成本低、付出代價少」。他最後下結論，雖然禁小紅書很沒品，但「回收很大，反彈最小」。

事實上，刑事局指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。更因該平台未設立在台法律代表人，使我方執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大。

因此，內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。