快訊／台中「海線首間Costco」將落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實

記者游瓊華／台中報導

台中市民期盼的第三家美式賣場Costco（好市多）落腳海線地區露出曙光！台中市都委會2日通過「台中精機廠」舊廠的都市計畫變更案，為這塊黃金地段轉型鋪路。台中市長盧秀燕今天上午也在議會證實此事，好市多已經提到透過地主(精機)提出用地審查，但強調，此案後續將送交內政部審議，若順利通過，該址極有可能成為Costco在台中的第三處基地，但最後結果仍得由好市多官方宣布。

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中第三家好市多有望！盧秀燕證實，好市多已經透過第三方地主(台中精機)向市府申請用地審查。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕指出，該舊廠址位於大肚山科技走廊，鄰近台灣大道，土地面積約3.21公頃。其地理位置優越，未來周邊將有捷運藍線B9、B10站點，交通便利性可期。

據市府經發局透露，市府團隊為促成此案，不僅與台中精機持續討論整體規劃與交通動線，更已多次接洽拜訪Costco，積極推動該地成為台中第三家分店的潛在用地。

都發局指出，配合台中精機遷廠至精密機械二期，舊廠土地將從工業區轉型為「產業專用區」，可活化閒置土地。未來除可作購物中心、商業使用外，也允許研發、企業總部等用途。

此外，作為變更回饋，申請單位將捐贈30%土地（約近1公頃）作為公園兼滯洪池、園道等公共設施，並繳交回饋代金。此舉不僅回應了都市計畫變更的公益性要求，也將大幅提升周邊地區的公共設施服務機能。

