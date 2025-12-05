錯過等80年！冬至罕見巧遇天赦日　命理師示警「恐收一波人走」

▲今年冬至巧遇天赦日，錯過要再等80年。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「錯過今年的冬至再等80年！」命理師柯柏成指出，12月21日冬至恰逢天赦日，可說是稀有難見，建議到廟裡上疏文求好運，當晚子時靜坐，最好是23時就上床睡覺，以及煮錢水轉運等。值得注意的是，柯柏成直言，老天恐在冬至這天「收一波人走」，有許多人過不了這關。

柯柏成在臉書指出，2025年乙巳年的冬至，是陽曆12月21日晚間23時2分48秒交節氣，陰曆十一月初二，而冬季遇上甲子日才有天赦日，因此一年當中也就5至7天，在一年當中也算是少遇到，這次又是今年最後一次天赦日。

柯柏成說，兩個曆法上的巧合，冬至又同時是天赦日，可以說稀有難見，上個世紀整整100年來說，只有1922年當年的冬至同時是天赦日，本世紀也只有2002及今年2025年，錯過今年就要再等80年，也就是2105年才會再遇到「冬至+天赦日」的強運時機，因此絕大部分人的一生當中頂多也就能遇到一兩次，比哈雷彗星的週期還難等。

柯柏成接著提醒，在命理實務上確實老天會在「冬至收一波人走」，對應地球和太陽的軌道，冬至到了遠日點，北半球日照最少黑夜最長的一天，加上天氣嚴寒，「確實會有許多人過不了這關」。

另外一關「就是過年除夕前」，柯柏成表示，這跟古代把冬至當作過年也有關係，所以在醫院住院的病人都不喜歡在醫院過年，能出院就盡量出院，不要把待在醫院的病氣連帶拖到下一年，因此冬至這個大節氣本身就是個命運轉折節點。

對此，柯柏成建議，由於機運難得，民眾可到主祀玉皇大帝的宮廟請道士代上正式消災祈福疏文，或是其他宮廟參加法會也可以。

此外，柯柏成認為，冬至當天的子時最適合靜坐，與天地之間的靈氣相結合，今年也是一樣，如果沒有靜坐習慣，誦經念佛也很好，早早在晚上23時以前就在床上躺平睡覺都可以，不僅是在「求好運」，更是在與宇宙的節奏同頻，為自己準備一個全新的開始。

想招財的朋友可試試「煮錢水」轉運法，準備168枚硬幣與清水，加幾片橘子皮一起煮沸，拿著熱水在家各角落繞一圈，讓橘香水氣淨化宅氣；待錢幣冷卻後擦乾，一人留一枚作錢母，其餘放財位聚寶盆中，除夕或下次天赦日再捐出，藉由善念循環增添福氣。柯柏成提醒，這天禁忌殺生與惡口，最好全日吃素，應天赦之德。

柯柏成直呼，天赦日在廟裡、教堂許願都特別容易實現，切記這天唯一的禁忌就是要避免殺生及惡口傷人，違反天理當然所受的果報就要再加倍回到自己身上，更建議這天全日素食以符合這樣的吉祥日子。最後別忘了應景的湯圓，象徵團圓與好運加倍，他建議吃雙數顆，「讓喜事財運雙雙而至」。