生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

錯過等80年！冬至罕見巧遇天赦日　命理師示警「恐收一波人走」

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／ETtoday資料照）

▲今年冬至巧遇天赦日，錯過要再等80年。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「錯過今年的冬至再等80年！」命理師柯柏成指出，12月21日冬至恰逢天赦日，可說是稀有難見，建議到廟裡上疏文求好運，當晚子時靜坐，最好是23時就上床睡覺，以及煮錢水轉運等。值得注意的是，柯柏成直言，老天恐在冬至這天「收一波人走」，有許多人過不了這關。

柯柏成在臉書指出，2025年乙巳年的冬至，是陽曆12月21日晚間23時2分48秒交節氣，陰曆十一月初二，而冬季遇上甲子日才有天赦日，因此一年當中也就5至7天，在一年當中也算是少遇到，這次又是今年最後一次天赦日。

柯柏成說，兩個曆法上的巧合，冬至又同時是天赦日，可以說稀有難見，上個世紀整整100年來說，只有1922年當年的冬至同時是天赦日，本世紀也只有2002及今年2025年，錯過今年就要再等80年，也就是2105年才會再遇到「冬至+天赦日」的強運時機，因此絕大部分人的一生當中頂多也就能遇到一兩次，比哈雷彗星的週期還難等。

柯柏成接著提醒，在命理實務上確實老天會在「冬至收一波人走」，對應地球和太陽的軌道，冬至到了遠日點，北半球日照最少黑夜最長的一天，加上天氣嚴寒，「確實會有許多人過不了這關」。

另外一關「就是過年除夕前」，柯柏成表示，這跟古代把冬至當作過年也有關係，所以在醫院住院的病人都不喜歡在醫院過年，能出院就盡量出院，不要把待在醫院的病氣連帶拖到下一年，因此冬至這個大節氣本身就是個命運轉折節點。

對此，柯柏成建議，由於機運難得，民眾可到主祀玉皇大帝的宮廟請道士代上正式消災祈福疏文，或是其他宮廟參加法會也可以。

此外，柯柏成認為，冬至當天的子時最適合靜坐，與天地之間的靈氣相結合，今年也是一樣，如果沒有靜坐習慣，誦經念佛也很好，早早在晚上23時以前就在床上躺平睡覺都可以，不僅是在「求好運」，更是在與宇宙的節奏同頻，為自己準備一個全新的開始。

想招財的朋友可試試「煮錢水」轉運法，準備168枚硬幣與清水，加幾片橘子皮一起煮沸，拿著熱水在家各角落繞一圈，讓橘香水氣淨化宅氣；待錢幣冷卻後擦乾，一人留一枚作錢母，其餘放財位聚寶盆中，除夕或下次天赦日再捐出，藉由善念循環增添福氣。柯柏成提醒，這天禁忌殺生與惡口，最好全日吃素，應天赦之德。

柯柏成直呼，天赦日在廟裡、教堂許願都特別容易實現，切記這天唯一的禁忌就是要避免殺生及惡口傷人，違反天理當然所受的果報就要再加倍回到自己身上，更建議這天全日素食以符合這樣的吉祥日子。最後別忘了應景的湯圓，象徵團圓與好運加倍，他建議吃雙數顆，「讓喜事財運雙雙而至」。

12/03 全台詐欺最新數據

小紅書拒配合打詐！　綠曝Line、Meta都配合：為何要給例
快訊／35歲女開遊覽車撞機車！　騎士當場死亡
鯛魚排抽驗出大包！　漁民阿伯「大度不提告」：以後注意就好
快訊／8歲兒被爆霸凌同學　賴瑞隆道歉自責：先動手就是不對
突禁小紅書惹議　總統府：尊重、支持內政部決策
快訊／TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺！　粉絲崩潰轉圈圈
快訊／逢甲商圈驚悚墜樓！　男頭部重創慘死
《信號2》恐永遠石沉大海！　網崩潰：我等了10年
勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

體育生說不！想證明體育班不是猴子　卻被教練要脅退隊

體育生說不！學姐受教練指示圍毆霸凌　要她睡地板

體育生說不！教練恐嚇退隊就找黑道斷手指

體育生說不！籃球隊入監獄　她被恩准「跪」在鐵櫃裡睡覺

小紅書2年涉詐1706件！他傻眼「FB僅30天就涉詐5萬件」：怎不封？

擁有魔力的書店，最好還有貓

30歲存到300萬「下一步拚買房」　過來人勸退：除非買在鄉下

周末各地晴到多雲　下周一變天「北東2天雨最大」

FB、LINE也該封！投資網紅轟「明年用選票教訓你們」　全場吵翻

小紅書被封「改用什麼App？」　網搖頭曝5特點：台灣找不到才用的

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

交往竹科男「像和ATM談戀愛」　她想分全看傻

她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

即／鯛魚錯檢求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

年輕人愛上1手機配件　網笑：10年前流行過

台灣虎航「醉漢失控」全被錄！　日航警架下飛機

2026馬年！　5生肖要小心

台人飛日本「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭

鯛魚禁藥竟是烏龍！養殖戶怒要高雄負責

冬至天赦日老天收人除夕罕見難得同天

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

「台灣封小紅書」登微博熱搜　陸網笑了

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

