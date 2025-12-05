　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

體育生說不！想證明體育班不是猴子　卻被教練要脅退隊

簡奇陞正在思考論文研究主題，因此讀了很多社會學的書。

▲簡奇陞正在思考論文研究主題，因此讀了很多社會學的書。

圖文／鏡週刊

畢業的代價是血

簡奇陞．24歲．清華大學運動科學研究所碩士生

[廣告]請繼續往下閱讀...

簡奇陞曾經站在足球場旁邊，連續二個禮拜，因為她被教練退隊了，教練不讓她上專長課，不打算給她學分，她無法拿到畢業證書。

「妳是怎麼被通知退隊的？」「當面呀，在體育館。」「那一天的情況是怎麼樣？」「你問哪一次？」「妳不只一次被退隊？」「我被教練講退隊，絕對超過20次。」

抽血換學分　台師大輕放

「有些人是沒有辦法被挑戰的，因為他們是老師，他們沒有辦法接受質疑的聲音，有時候他們要殺雞儆猴，我總是那隻雞。」24歲的簡奇陞說。

2024年11月底，立委陳培瑜質詢國科會，揭露國立台灣師範大學（台師大）女子足球隊「抽血換學分」的違法狀況。球員們並未被告知抽血的實驗目的，同意書是事後補簽，抽血地點不在醫療場所，抽血人員也非每次都由專業人員進行，就連參與實驗所獲得的酬勞也必須回捐給足球隊。然而，即便台師大成立調查小組，調查報告確認違法抽血實驗真有其事，認定簡奇陞與另二位學生遭教練霸凌，建議解聘教練周台英，台師大仍做出不予晉薪等極輕懲處。直到2025年7月，簡奇陞在Thread上公布影片，要求學校向學生道歉，並於記者會中脫下墨鏡，公開自己的身分，引起全國關注。其後，周台英遭解聘，足球協會註銷教練證，終生禁止參與足球事務。台師大經學術倫理審查後，認定其抽血實驗違反《人體研究法》和學術倫理，撤銷周台英的博士學位。該案因牽連甚廣，已進入司法調查。

花蓮體中時期的簡奇陞（左1）。（翻攝簡奇陞Instagram）

▲花蓮體中時期的簡奇陞（左1）。（圖／翻攝簡奇陞Instagram）

採訪前一天，簡奇陞到宜蘭帶立槳活動，酬勞2千元。這天到台北的工作是遛狗，沒賺多少錢，狗狗曾被前一位男主人虐待，現在胃癌，由一位老奶奶照顧。我們以為她是被教育界、體育界封殺，所以辛酸打工，但不是。

她是考上了清華大學運動科學研究所，確保退路後才敢揭發抽血醜聞。她說在公開身分的那場記者會之前，因為對高爾夫有興趣，她跑去高爾夫球場應徵撿球員，時薪180元，對方看她履歷嚇一跳，問她真的要做嗎？「我有『花生體適能』，是自己創的俱樂部，我教公益足球 、去育幼院服務，我到英國踢了足球俱樂部，去立陶宛也踢了足球俱樂部，大學雙主修，潛水證照、救生證照 、高空工程證照。比起大專盃冠軍，這些東西更有份量。」等等，高空工程證照？「我去學立槳時認識很多教練，他們都是斜槓，問我要不要學？我就去考了，文化大學的屋頂是我去修的。」

「如果我當一個乖乖牌，那我的履歷就是四行：大專盃冠軍／大專盃亞軍／大專盃冠軍／大專盃冠軍。這樣四個，沒了。」她表達能力超好，語速又快又流利，像隻不斷奔跑的野兔，說自己現在是台北、桃園、新竹、宜蘭四處跑，「狡兔四窟。」

不願下馬威　學姐難理解

她是桃園人，國小讀僑愛國小，學校有管樂隊與足球隊，她說自己不想學音樂，便進足球隊踢足球，本來上國中不踢了，讀一般學校。由於她入選U13國家代表隊，當時教練認為不繼續踢足球很可惜。父親的工作是做音響擴大機，她排行老么，有二個姊姊，分別大她11歲與8歲，「她們很按照常理，走大家期待的路， 就是讀書，然後讀得還不錯，但我覺得她們沒有很快樂。」她的生涯規劃由自己安排，父母不干涉，知道國小足球隊有一位學姐靠踢足球上台師大，決定循此路徑升學，於是國二轉學到新北市的體育名校醒吾國中體育班。

由於父母有在盯她的功課，「我進醒吾，滿囂張的，第一次模擬考就考到校排第二，他們超傻眼，還問我是不是作弊？他們沒有辦法相信踢足球的人可以讀得比他們好，丟臉轉生氣，後來就有很多跟老師的抗爭。」她回憶有一次自習，老師說可以做自己的事，她從教室角落拿了吳淡如的小說來讀，老師看見大力撥掉她的書，她便寫聯絡簿抗議，「我寫：你不可以因為一個人在做一件事，你只看到表面就抨擊他，而是要知道為什麼他要這樣做。」她說自己類似的抗爭太多了，足球隊覺得她難搞，建議她離開，因此轉學到台中市五權國中足球隊。

北檢調查抽血案，台師大女足隊教練周台英因涉詐欺、侵占，以70萬元交保。（鏡報李智為）

▲北檢調查抽血案，台師大女足隊教練周台英因涉詐欺、侵占，以70萬元交保。（圖／鏡報李智為）

國中二次轉學後，又去花蓮讀花蓮體育高中。問她能不能適應體育班的集體住宿、學長學弟制？「我適應力很好，跟蟑螂一樣。」她說因為自己很有趣，所以朋友多，國中同學都還有在聯絡。提起國北教發生學長霸凌學弟，「神經病，學長學弟制不是這樣用的，人家服你就會服你，根本不用大聲，我學妹不會覺得我是壞學姐，因為我不會神經地凶她們。」簡奇陞一臉不屑，說花蓮體中有大好幾屆的學姐愛對學妹下馬威，她不跟著做，讓學姐無法理解。

「我不是她們理想中的樣子，她們因為小時候被欺負，認為長大後要欺負回來；我會想，以前那些學姐這樣對我，所以我不要這樣對學妹。」她高一當選模範生，學校辦活動表揚，那時她上台致詞，是這樣講的：「不應該有模範生選舉，因為根本不應該選誰來當別人的模範，每個人都是獨特的個體，沒有誰該像誰，那才是好。」

想海外見習　遇退隊威脅

花蓮體中女足隊奪下高中聯賽冠軍，簡奇陞如願靠體育成績保送台師大運動競技系，進入女子足球隊。「我不想讓我的學歷空泛，只有競技系很丟臉。」她說。高中時犧牲讀書時間投入訓練，她遺憾只勉強維持住英文，數學早早放棄，更讓她在意的，是體育保送生在台師大都被當成不讀書的猴子。「說我們是靠體育進來的，我們就是不如人。」為了證明自己不是猴子，她雙主修公民教育與活動領導學系，更為了念好英文，大二休學一學期，去英國打工換宿、讀語言學校，到兵工廠足球俱樂部踢足球。

大一、大二她都是先發，還曾在大專盃賽事中二次射門得分，當時她是主力，跟教練關係很好，但復學後，關係就變了，「她（教練）說我是球隊的叛徒。」她形容自己對教練來說是「愛找麻煩，心不在此。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
當體育生開始說不5／未配合抽血實驗被退隊　站足球場二個禮拜期盼教練垂憐　簡奇陞：恐慌大於羞辱
當體育生開始說不6／跟不上時代的老教練　把體育界留在舊時代
當體育生開始說不1／籃球隊入監獄　她被恩准「跪」在鐵櫃裡睡覺

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

水質檢測啟動、跨區調度供水　謝國樑：基隆用水無虞請市民放心

只是分家「iPASS MONEY錢不會不見」　網曝1狀況：才要領出來

小紅書不讀不回被禁！沈伯洋曝「接下來還有好幾步」：大家要穩住

禁小紅書「回收大、反彈小」　媒體人：辛苦刑事局當打手

封鎖小紅書1年　他力挺「反對的人就是支持詐騙」：行政院要挺住

台大紀念品商店爆違法解僱　工會控：副校長涉職場霸凌

同一句「我愛你」，可能意思完全不同？專家揭情侶最容易踩雷的「字詞陷阱」

華航開放空服員戴眼鏡「運動鞋也評估中」　虎航跟進再推新制服

小紅書禁1年「APP沒刪會被罰？」用VPN翻牆後果　百萬用戶一次看

快訊／台鐵貨物列車「調車人員遭撞」身亡　事故原因釐清中

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

水質檢測啟動、跨區調度供水　謝國樑：基隆用水無虞請市民放心

只是分家「iPASS MONEY錢不會不見」　網曝1狀況：才要領出來

小紅書不讀不回被禁！沈伯洋曝「接下來還有好幾步」：大家要穩住

禁小紅書「回收大、反彈小」　媒體人：辛苦刑事局當打手

封鎖小紅書1年　他力挺「反對的人就是支持詐騙」：行政院要挺住

台大紀念品商店爆違法解僱　工會控：副校長涉職場霸凌

同一句「我愛你」，可能意思完全不同？專家揭情侶最容易踩雷的「字詞陷阱」

華航開放空服員戴眼鏡「運動鞋也評估中」　虎航跟進再推新制服

小紅書禁1年「APP沒刪會被罰？」用VPN翻牆後果　百萬用戶一次看

快訊／台鐵貨物列車「調車人員遭撞」身亡　事故原因釐清中

快訊／台股收盤大漲185.18點　台積電漲15元至1460

獨／樋口飯糰搬家！員工路口舉牌吸客　老客人：終於找到你們

LIVE／IU、朴寶劍、舒華、IVE大咖降臨高雄　《ETtoday》14點直播

偷運貓挨罰50萬拒絕！惡男土地被查封　找到鏟屎官8貓萌樣曝

快訊／刀手狠砍夏天倫已落跑柬埔寨　警追幕後疑「美鷹會」動手

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進　台南交通明年進入軌道元年

快訊／玉木宏升格二寶爸！　愛妻木南晴夏報喜第二胎誕生

還真巧！百度人名庫與招標評審名單一樣　採購方推責：小姑娘心急

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤

14年前《華麗的挑戰》結緣　始源.東海每次來台開唱都邀陳意涵

生活熱門新聞

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

快訊／台鐵貨物列車「調車人員遭撞」身亡　事故原因釐清中

即／鯛魚錯檢求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

交往竹科男「像和ATM談戀愛」　她想分全看傻

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

冬至罕見巧遇天赦日　命理師示警「恐收一波人走」

FB、LINE也該封！投資網紅轟「明年用選票教訓你們」

年輕人愛上1手機配件　網笑：10年前流行過

更多熱門

相關新聞

教練恐嚇退隊就找黑道斷手指

教練恐嚇退隊就找黑道斷手指

許詩穎在台北長大，小時候父母離婚，撫養權歸爸爸。她跟爸爸相處很少，大多時候與阿公同住，跟阿公較親，媽媽則是假日就來陪她。選擇讀南英商工體育班，是因為喜歡打籃球，想挑戰打比賽、靠體育成績上大學，未來當空軍。

學姐受教練指示圍毆　要她睡地板

學姐受教練指示圍毆　要她睡地板

體育生被恩准「跪」在鐵櫃裡睡覺

體育生被恩准「跪」在鐵櫃裡睡覺

擁有魔力的書店，最好還有貓

擁有魔力的書店，最好還有貓

高松城遺跡石牆被塗鴉「小日本」

高松城遺跡石牆被塗鴉「小日本」

關鍵字：

鏡週刊體育生

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面