台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」：免費吃還有伴手禮

▲▼開車,導航,駕駛,高速公路,國道,雨刷,定速,方向盤。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣的旅遊景點除了風景之外，還有很多觀光工廠。就有網友求問，「台灣有什麼讚的觀光工廠呀？真的迷戀到不行。」這隨口一問，留言卻瞬間爆量，網友們紛紛狂推各縣市的熱門工廠，其中呼聲最高的是「宜蘭虎牌米粉」與「安永心食館」，話題引發討論。

該名網友求問後，底下網友紛紛留言，「白人牙膏觀光工廠、巫家捏麵館，都去過兩次以上」、「怎麼都沒人說桃園的雄獅文具，想像力製造所」、「推一個有點獵奇的緞帶王觀光工廠，老闆幫店內賣的產品拍了一堆獵奇短影片，超級瘋」、「台中的伊莎貝爾烘焙觀光工廠不錯，有點心試吃，還有附茶可以配，DIY有畫糖霜餅乾，有伴一起的話，可以比誰畫的好」、「台南南區的彩妝觀光工廠～台灣美研院，可以來化妝、穿禮服、拍美照。」

其中，超多人立刻推「宜蘭虎牌米粉」，直說CP值超高，「門票便宜，還有折抵券，還強迫你帶兩包米粉回去，一人兩包」、「在古早味的裝潢裡面吃免費米粉，門票可以折抵消費，等於逛完再帶包麵條回家。」而「宜蘭安永心食館」也獲得盛讚，優點是館內乾淨、動線清楚、食材新鮮，「如果不是宜蘭太遠，我一個月帶小孩去一次。」

不少網友也列出自己心中的黑馬名單，包括「白人牙膏觀光工廠」，能免費吃冰棒、喝茶飲多年被稱「台灣最佛工廠」；嘉義的「品皇咖啡」則被盛讚「咖啡、奶茶、餅乾試吃到飽」，完全是南部人心中的小天堂。此外，「黑橋牌香腸博物館」「宏裕行花枝丸」「廣興紙寮手抄紙」「金車葛瑪蘭酒廠」「鞋寶觀光工廠」等也都被熱情喊讚。

還有家長分享，台灣觀光工廠真的很適合帶孩子走跳，「溪和水產館」、「臘藝蠟筆城堡」、「氣球博物館」都能讓小孩玩到放電。甚至有人笑說自己媽媽上次去罐頭工廠，「帶回家一罐塞整隻雞的雞湯，印象深刻到爆。」

另外，若以「被提及次數＋讚聲強度」來看，《台灣觀光工廠 TOP10 排行榜》如下：

No.1｜虎牌米粉觀光工廠（宜蘭）

優點：免費吃米粉、古早味場景超好拍、門票可折抵、等於「逛＝賺」、CP 值公認最高。

No.2｜安永心食館（宜蘭）

優點：門票能全額折抵、動線清楚、空間大、衛生乾淨、帶小孩最推。

No.3｜白人牙膏觀光工廠（嘉義）

優點：免費冰棒（夏）、免費薑母茶（冬）、有得逛／喝／拿、四季皆宜。

No.4｜品皇咖啡觀光工廠（嘉義）

優點：咖啡／奶茶／餅乾試吃到飽、南部必訪名單、兩館（太保、水上）都很熱門。

No.5｜金車葛瑪蘭威士忌酒廠（宜蘭）

優點：導覽不貴、可品酩 whisky、能了解世界級酒廠製程。

No.6｜廣興紙寮（南投）

優點：手抄紙體驗、教育性強、適合親子與校外教學。

No.7｜黑橋牌香腸博物館（台南）

優點：豐富的飲食文化展示、適合全家走逛、超出預期的好玩度。

No.8｜宏裕行花枝丸館（高雄）

優點：樓上博物館＋樓下餐廳、花枝丸必吃、適合邊逛邊吃的行程。

No.9｜港香蘭綠色健康知識館（台南）

優點：中藥製程導覽超用心、個人預約也會完整講解、推薦給對中醫養生有興趣的人。

No.10｜鞋寶觀光工廠（台中）

優點：DIY 鞋子／皮革／包款、聽故事＋動手做、適合家庭客群。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

