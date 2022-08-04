網爆政府邀裴洛西來台「花9400萬」　外交部打臉：送刑事局偵辦

▲裴洛西訪台。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台，引發外界關注之際，PTT上出現一篇長串討論文，宣稱政府4年花費9400萬，找公關公司遊說至少16次，才促成裴洛西訪台。對此，外交部發出消息嚴正澄清，此說純屬憑空捏造、絕非事實，已轉請警政署刑事警察局偵辦。

有網友在PTT的Gossiping發文，「我國遊說裴洛西付費9400萬」，文中表示「有鄉民問，裴洛西這次訪台花了多少公帑？」說他在美國司法部網站上看到一家名為「Gephardt Group Government Affairs」的政治公關公司 ，稱公關公司從2018年開始，就持續幫助台灣聯繫裴洛西，遊說多達16次，「我國一共付費3149377.58美元（約新台幣9400萬元）。除此之外，每月還要付二萬二千美元給公關公司。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，對於此篇貼文內容，外交部4日發出消息嚴斥絕非事實，全文如下：

有關網路輿論宣稱政府花費9400萬元找公關遊說美國聯邦眾議長裴洛西訪台事，外交部嚴正澄清如下：

美國聯邦眾議長裴洛西 (Nancy Pelosi, D-CA) 率領多位重量級美國國會議員，於本（111）年8月2日至3日搭乘美國專機訪台。訪問團是美國政府公費支應，在台行程統一由美國在台協會台北辦事處（AIT/T）洽排，外交部從旁提供行政協助，包括協調與我國政府高層及立法院的會晤行程等。

針對網路輿論宣稱我國政府花錢找公關遊說裴議長訪台事，純屬憑空捏造，絕非事實。外交部已轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。外交部同時提醒民眾，在網路上登載或傳播未經證實或捏造的訊息及圖片等，相關作法可能觸法，請勿隨意轉傳錯假訊息。

另外，有關我國駐美國代表處聘用公關公司來擴大我國對美國工作的觸角，是我國政府長年的一貫作法。公關聘用一向是符合當地國法規，並依據我國對美工作業務實際需求及整體情勢相應調整。近年來相關支出的經費規模大致持平，也由我國立法院進行完整、合法、透明的監督。我國聘請公關公司協助推動政務工作是全面性的努力，而非針對單一目標或個案。針對有心人士在網路惡意扭曲為我國政府出巨資遊說議長率團訪台，相關臆測不僅悖離事實，居心可議，企圖醜化美國友我訪賓、分化台灣社會的團結及破壞台灣人民對政府的信任。外交部特別呼籲民眾，在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊、製造假訊息分化台灣社會的敏感時刻，請民眾高度留意，切勿聽信不實散播的假訊息，也請勿任意轉傳。